Povestea de viață a Marelui Khali, celebrul wrestler și actor indian. Cum arată la aproape 50 de ani

S-a născut într-o familie săracă, dar sportul l-a ajutat să devină o celebritate. Viața și parcursul profesional al gigantului indian Dalip Singh Rana, cunoscut sub numele „The Great Khali”, este o adevărată aventură.

Dalip s-a născut într-o familie număroasă, având încă șase frați. El a fost diagnosticat cu o boală endocrină rară - acromegalia care se manifestă prin dezvoltarea exagerată a tuturor extremităților: a capului, nasului, urechilor, buzelor sau a membrelor (degetelor).

El era cunoscut în satul său nu doar pentru înălțimea sa sau forța fizică, dar și pentru că avea o un suflet foarte bun. Localnicii l-au respectat pentru bunătatea, receptivitatea și dorința de a ajuta pe toată lumea. Dar soarta i-a pregătit acestui om mai mult decât recunoașterea consătenilor.



O vreme a lucrat ca simplu muncitor cu ziua, apoi s-a angajat ca paznic la un local. Un fost polițist din Punjab l-a observat, fiind surprins de responsabilitatea cu care își exercita meseria. Mai târziu, însuși Khali a spus într-un interviu că un ofițer de poliție l-a abordat și l-a întrebat de ce a continuat să lucreze, dacă tura lui s-a încheiat cu mult timp în urmă. Khali a răspuns că este mult mai mare decât alți oameni, așa că are nevoie de 2 ori mai multă mâncare decât restul, pentru care trebuie să muncească. În 1993, bărbatul a primit un nou loc de muncă în poliția din Punjab.

Acest eveniment i-a schimbat soarta, întrucât șeful poliției l-a invitat să devină sportiv și i-a deschis calea către lumea wrestlingului. Khali s-a antrenat la o sală de sport locală și, după un timp, a reușit să-și facă un nume, care a fost auzit nu numai în India, ci și în Statele Unite. Devenind un luptător recunoscut, Khali nu s-a oprit aici. Căutând noi oportunități, în 1999 a decis să se mute în Statele Unite. Acolo a devenit ucenic la școala de lupte profesionale All Pro Wrestling (APW). Ca luptător profesionist, Khali și-a făcut debutul după un an de antrenamente în SUA, în 2000. Apoi a evoluat sub pseudonimul Giant Singh.

Publicul era încântat să-l vadă pe luptătorul uriaș de 2 metri și16 centimetri înălțime și 157 kg. Deja prima reprezentație i-a adus lui Khali destui bani pentru a-și putea cumpăra un televizor, un lucru care părea un lux pentru tânărul sărac din India. Atunci bărbatul și-a dat seama că wrestlingul este menirea sa. În 2006, a semnat un contract cu WWE, astfel încât Great Khali a devenit oficial primul luptător profesionist indian. În 2007, Khali a devenit campion mondial la categoria grea, ceea ce a făcut din el un idol nu doar pentru mulți dintre compatrioții săi, ci și pentru mulți pasionați de wrestling din Statele Unite.



În prezent, Marele Khali are 49 de ani și locuiește cu familia sa în India. El are propria școală de wrestling, unde antrenează tineri pasionați de acest sport. De asemenea, el este actor și participă în diverse show-uri TV. Bărbatul este foarte activ pe Instagram, unde își povestește toate evenimentele importante din viața sa.

Sursă foto: Instagram/ thegreatkhali

