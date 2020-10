PRO TV, lider absolut de audiență cu Masked Singer România și Ferma. Orășeni vs Săteni

Știrile PRO TV, Masked Singer România și Ferma. Orășeni vs Săteni au fost lideri de audiență pe toate segmentele de public, vineri seară. Cele trei producții i-au ținut pe telespectatori în fața televizoarelor și le-au oferit cele mai bune motive pentru a petrece seara alături de PRO TV!

De la ora 19:00, românii au putut afla cele mai obiective și actuale știri despre mediul local și internațional, dar și noile informații din meteo și sport, alături de Știrile PRO TV!

Până la finalul transmisiunii, ediția a fost lider de audiență pe toate segmentele de public, peste 1.3 milioane de români fiind cu ochii pe PRO TV! ! La nivelul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, ediția a înregistrat 7.1 puncte de rating și 24.6% share, față de televiziunea de pe locul secund care a obţinut 3.8 puncte de rating și 13.1% share.

Masked Singer România, pe primul loc

De la ora 20:30, telespectatorii s-au bucurat de o nouă ediție Masked Singer România, unde două măști au părăsit show-ul. Unicornul și Tigrul s-au demascat în fața publicului, după ce detectivii s-au străduit să afle ce vedete se ascund sub cele două costume impresionante.

Căpcăunul, Unicornul, Vulpoiul și Corbul s-au duelat în prima parte a celui mai secretos show de televiziune. În urma voturilor din partea publicului, dar și a detectivilor, Unicornul a părăsit competiția și a trebui să-și dea masca jos. Sub costumul acestuia se ascundea Elena Băsescu, așa cum Codin Maticiuc a intuit.

„A fost o experiență inedită, nu m-aș fi văzut niciodată pe o scenă interpretând o melodie. Datorită acestui costum superb, care m-a cucerit din prima, am acceptat să vin să cânt câteva melodii. Din familie, doar tata a știut, și amândoi am fost convinși că Sofia și Anastasia vor fi fascinate de Unicorn! Toate aceste pregătiri au fost o reală provocare pentru mine: de la locul de întâlnire pentru a ajunge la filmări până la modul în care am fost îmbrăcată, mascată, a fost extraordinar. Și m-am distrat foarte mult!”, a spus aceasta.

După duelul dintre Leoaică, Iepure, Panda și Tigru, cel din urmă a fost cel votat să iasă din emisiune și să-și arate adevărata față. Spre suprinderea tuturor, actorul Feihong Basigu, din serialul Profu’, și fost concurent la Vocea României, a fost cel care le-a dat mari bătăi de cap detectivilor.

„Mi-a fost dor să ridic publicul în picioare! Mă bucur enorm că am reușit să fac asta la Masked Singer România! Din mască vezi lucrurile altfel, iar prin gura tigrului am văzut un public extrem de entuziasmat și 4 detectivi curioși să afle cine e acolo. A fost o experiență pe care nu o pot uita prea curând”, a spus Feihong după demascare.

Emisiunea s-a poziționat pe primul loc în topul televiziunilor din România, în intervalul orar 20:28 – 22:35 a înregistrat 7.9 puncte de rating și 23.2% cotă de piață, în rândul publicului format din persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 de ani, din mediul urban. Televiziunea de pe poziția secundă avea 5.3 puncte de rating și 15.4% share.

La nivel național, peste 1.3 milioane de telespectatori au urmărit emisiunea, iar în minutul de aur, de la ora 20:57, peste 1.6 milioane de români se bucurau de prestațiile măștilor.

Ferma. Orășeni vs Săteni, seară de duel aprig

Finalul serii a oferit noile aventuri ale fermierilor care au acceptat provocarea celui mai dur sezon al reality show-ului Ferma. Orășeni vs Săteni. O luptă pe care concurenții au așteptat-o, cea dintre Paul Diaconescu și George Burcea a avut loc aseară! Cei doi competitori s-au înfruntat în două runde de îndemânare și noroc, care au fost conduse de la un capăt la altul de George.

Mânat de un gând impresionant: „Nu uita să ierți și să iubești, indiferent de timp și de spațiu”, acesta și-a demonstrat colegialitatea, în ciuda tuturor conflictelor apărute anterior cu Paul. Victoria lui a adus o nouă remarcă emoționantă din partea Vivianei: „Cred că aș fi plâns foarte mult dacă George pleca acasă”.

Întorși în fermă, cei doi au avut parte de un moment romantic, departe de privirile colegilor, pe ponton, unde George i-a oferit Vivianei una dintre cele mai sincere declarații: „Ești o bucurie pentru mine și-ți mulțumesc pentru asta”.

Emisiunea a condus topul audiențelor pe toate segmentele de public! La nivelul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, unde show-ul a înregistrat 6.1 puncte de rating și 23.4% share față de televiziunea de pe locul secund care a obţinut 4.7 puncte de rating și 17.8% share.

Cele două misiuni primite de fermieri: de a aprinde focul în vatră și de a-l menține până dimineața și de a întoarce mereu limba ceasului până la fără zece reprezintă noile provocări care le vor testa răbdarea și atenția. Oare le vor depăși și pe acestea?

Și săptămâna viitoare, telespectatorii se pot bucura de cele mai obiective știri și de cele mai tari show-uri de divertisment.

La Masked Singer România, toate cele 6 măști rămase în competiție vor face orice ca să-și securizeze locul în etapa următoare și să păstreze cât mai bine secretul lor: Căpcăunul, Leoaica, Iepurele, Corbul, Panda și Vulpoiul vor urca încă o dată pe scenă și vor electriza audiența.

Nici în Ferma. Orășeni vs Săteni, lucrurile nu vor fi deloc mai ușoare: grupurile s-au unit și fiecare luptă pentru el! Cine va reuși să meargă până la capăt? Cine va ceda în fața presiunii? Sunt întrebări la care putem afla răspunsul, urmărind noile ediții Ferma!