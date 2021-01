România, în topul New York Times al țărilor de care să te îndrăgostești în 2021! Cum e prezentată țara noastră?

Jurnaliștii de la New York Times au rugat cititorii să le spună despre locurile care i-au încântat, i-au inspirat și a căror amintire i-a mângâiat într-un an întunecat.

Ulterior, le-au ales pe cele mai impresionate 52 de țări, dintre cele peste 2.000 de sugestii. România a fost luată în calcul datorită lui Ivan Stoler, care locuiește în New York, dar a cărui familie este din Republica Moldova.





Despre România, acesta a povestit Citește și

"Crescând într-o familie de evrei basarabeni, auzisem de România. Discuțiile nu au inclus niciodată ceva bun. Nu am auzit niciodată un lucru despre măreția peisajului sau despre minunățiie pe care le oferă țara.

Am călătorit în Bucovina și Maramureș, o zonă aflată la granița Ucrainei. Drumurile noroioase, dealurile ondulate, fermele, căpițele de fân și căruțele trase de cai arătau un mod de viață dispărut. Romani de pe marginea drumului vindeau niște alambicuri de alamă pentru a face țuică de prune."





"Conducând chiar în afara orașului Piatra Neamț, mi-a atras atenția un gard din fier forjat pe care apărea Steaua lui David. Am pus frână. Am mers în sus până la un cimitir. Îngrijitorul de 80 de ani ne-a arătat în jur. Poate 10, 15 oameni din oraș sunt încă evrei. A fost încântător să văd pe cineva care se îngrijește de locul respectiv. Știam că îi voi cere soției mele să se căsătorească cu mine. Conducând din Bucovina – zonă cunoscută pentru pădurile sale de fagi și pentru mănăstirile pictate, până la Maramureș, am urmat o potecă montană în zig-zag, până am ajuns în fața unui anume peisaj. Am spus: „Acesta este locul”.

PE PRO TV PLUS PUTEȚI VEDEA UN VIDEO CU CELE MAI BUNE MOMENTE DIN ÎNTREBAREA MESEI ROTUNDE:

FOTO: SHUTTERSTOCK