Rupea topurile acum 10 ani, iar acum arată diferit. Ce mai face cântăreața Ke$ha

O mai țineți minte pe focoasa Ke$sha? Cântăreața americană a trecut prin niște ani de coșmar și are un now look.

Kesha Rose Sebert, alias Ke$ha, a devent cunoscută în întreaga lume după ce a avut o colaborare cu rapper-ul Flo Rida la piesa Right Round, care a rup topurile muzicale în anul 2009, clasându-se locul 1 în topul Billboard Hot 100.

Acum solista celebrei piese "Tik-Tok" arată complet diferit, și-a vopsit părul și și-a lăsat breton. În ultimii ani, cântăreața a fost implicată în mai multe scandaluri.

În anul 2014, aceasta a depus plângere împotriva producătorului ei Dr. Luke ( Lukasz Sebastian Gottwald, pe numele său real) și l-a acuzat de agresiune sexuală și hârțuire morală.

Vedeta a cerut anularea pe cale legală a contractului cu casa de producție, de care aparține de Dr. Luke, însă aceasta a fost avertizată că nu va mai avea succesul de altă dată. În cele din urmă, în anul 2018 contractul a fost rupt cu casa de producție.

Kesha, un nou început. Artista și-a lansat un nou albumm intitulat "High Road", în care își face praf omul care a abuzat-o (Dr. Luke), dar și cum a crescut-o mama sa.

"Când am scris piesa din albumul vechi, Rainbow, eram cu totul în altă lume, dar acum îmi revizuiesc rădăcinile cu bucurie pură" , spunea Ke$ha înt-un interviu pentru DailyMail