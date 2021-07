La 56 de ani, Sarah Jessica Parker a fost surprinsă de paparazzi în compania unor prieteni, la cină, ocazie pentru care a preferat un look natural, care îi arată din plin vârsta.

Aflată în mijlocul filmărilor pentru urmarea celebrului serial ”Sex and the City”, actrița s-a relaxat în weekend la o cină în New York, în compania prietenului ei, Andy Cohen.

Sarah Jessica Parker a preferat, pentru această ocazie, să-și strângă părul încărunțit într-o coadă împletită la spate și a renunțat complet la machiaj.

Foto; Profimediaimages.ro