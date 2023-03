Despre dependența de dragoste - REHAB - noul EP The Motans. Mi-ai domesticit albastrul din ochi pe care îl purtam. The Motans vine cu o nouă perspectivă în ultimul său EP - Rehab. Un EP conceptual care privește și analizează dragostea prin intermediul a diverse adicții. Rehab este un material compus din 4 piese: Sativa, pe care deja o știți, Opium, Flagrant și Sangria, alături de DEBU.

Lansarea noului EP vine însoțită și de un nou vizual pentru piesa Sangria. Visător, SF, aproape halucinant, vizualul piesei a fost realizat de Albert Radu și Sphere.

După lansarea EP-ului Midnight Gems, în care The Motans a colaborat cu nume sonore din sfera muzicii urbane, Rehab promite la fel de multe din punct de vedere al sound-ului, dar și al simțirilor la care vă pune la încercare, dându-i fiecărei persoane posibilitatea de a-și analiza adicția de dragoste. Cele patru piese au fost scrise de către The Motans, alături de Alex Cotoi, Marcel Botezan, Sebastian Barac, Alina Eremia, Quick și Ioan Gasparovici. De producție s-au ocupat Alex Cotoi, Quick, Marcel Botezan și Sebastian Barac. Ca întotdeauna, versurile îi aparțin lui The Motans.

Eu mi-am luat la rând lista lucrurilor care-i oferă creierului meu dopamină și-am găsit cea mai puternică "substanță" - Dragostea. Și-am început s-o descos, de la sentimentele euforice până la efectele secundare. Așa a luat naștere acest EP. Odată cu trecerea anilor, am ajuns să fiu un consumator, dependent de ea, uneori în căutarea rehab-ului.

Piesa Sangria vine cu o colaborare inedită, The Motans cu DEBU, finalistul Vocea României din echipa The Motans. Sangria este o piesă ritmată, în care își face simțită prezența o chitară cu tonalități joase, ce acompaniază aluzii la dorințe și seri petrecute în doi.

The Motans este unul dintre cele mai de succes proiecte muzicale din ultimii ani. Debutând în 2016 cu piesa ,,Versus”, artistul a ajuns repede la inima publicului, prin hituri precum „Weekend”, „Poem”, „Jackpot”, „August” sau „Înainte să ne fi născut”. Lansările sale ocupă constant topurile radio, primele sale două albume, “My Gorgeous Drama Queen (2018)” și “My Rhythm & Soul (2020)” s-au vândut în mii de exemplare fizice, iar cel de-al treilea, lansat în acest an, “Great Expectations”, este în plină ascensiune. Ultima sa colaborare alături de Irina Rimes, pentru piesa ,,Gata de zbor”, se bucură atât de susținerea fanilor, cât și de cea a radiourilor.