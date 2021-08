Tily Niculae, despre problemele pe care le are fiul ei, după infecția cu COVID-19

După ce a avut COVID-19, Radu, fiul lui Tily Niculae, are acum probleme cauzate de tratamentul cu antibiotice pe care a trebuit să îl urmeze.

Pentru VIVA, Tily Niculae a declarat:

"Am început tratamentul cu suplimente pentru a-i reface flora bacteriană după infecția cu COVID-19 și pentru a-i ameliora simptomatologia sindromului intestinului permeabil pe care îl are și inflamatoriu.





Este pe lactate vegetale, dacă le poți spune așa, pentru că am aflat despre acea intoleranță la lactoză, care este genetică. Din păcate, așa va fi toată viața. Ce să zic, el e bine, maică-sa este… Am un program foarte încărcat, este o perioadă puțin mai dificilă, la modul că nu era suficient că e mic, dar gătesc ca o disperată. Cred că cine se uită la story-ul meu zice că sunt ușor psihopata.Departe de mine să îmi doresc să gătesc ca nebuna, zilnic, dar sunt obligată și forțată de împrejurări. Am o perioadă între 3 și 6 luni, mai vedem după analize, eu sper să rămânem la 3 (râde), ca să pot să îi dau aceeași mâncare și a doua zi.”





Vedeta a ales să folosească platformele online ca să ajute alte mame care se confruntă cu situații similare.