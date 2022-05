Ultimele cuvinte ale Prințesei Diana. Ce l-ar fi întrebat pe un pompier

Prințesa Diana a murit în urma accident tragic de mașină la Paris, în 1997, iar la fața locului au membri ai serviciului de urgență.

Printre cei care au ajuns primii la fața locului s-a numărat și pompierul Xavier Gourmelon, care a dezvăluit care au fost ultimele cuvintele ale Prințesei Diana.

În urmă cu 25 de ani, Xavier Gourmelon a fost unul dintre primii membri ai serviciilor de urgență care s-au grăbit la fața locului când Lady Di și-a găsit sfârșitul într-un mod tragic, mașina în care era izbindu-se de un pilon de susținere, cu 110 km/h, în tunelul Pont de l'Alma din Paris.

Care au fost ultimele cuvinte rostite de Prințesa Diana

Pompierul a mărturisit că nu avea nicio idee cine sunt victimele accidentului și amintește clar ultimele cuvinte pe care le-a rostit prințesa îngrozită, înainte de a muri. Lady Di l-ar fi întrebat: „Doamne, ce s-a întâmplat?”. Acesta a dezvăluit că nu avea sânge pe ea, dar a observat o rănire ușoară la umărul drept.

Apoi, după doar câteva clipe, prințesa a murit din cauza unui stop cardiac. Gourmelon a declarat anterior, potrivit dailystar.co.uk: „Am văzut că are o rănire ușoară la umărul drept, dar, în afară de asta, nu a fost nimic semnificativ. Nu era deloc sânge pe ea. Am ținut-o de mână și i-am spus să fie calmă și să stea nemișcată, i-am spus că sunt acolo să o ajut și am liniștit-o. Ea a spus: „Doamne, ce s-a întâmplat?”.

Sursă foto: Getty Images