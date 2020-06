Un pensionar de 103 ani parcurge distanța unui maraton ca să strângă fonduri ce vor fi folosite în lupta împotriva Covid-19

Un medic pensionat din Belgia are un scop nobil: vrea să parcurgă distanța unui maraton pentru a strânge bani pe care îi va dona celor care luptă împotriva noului coronavirus.

Fostul medic are 103 ani, se numește Alfons Leempoels, locuiește în partea flamandă a Belgiei și a declarat pentru Reuters:



“Mi-a venit ideea când vorbeam cu copiii mei despre Tom Moore din Anglia, care a strând 13 milioane de lire sterline pentru a susține o cauză. Copiii mei au spus că pot să merg la fel de bine precum Tom Moore și că, pe deasupra, am 103 ani. Așa că mi-au sugerat să fac ceva. Nepoata mea tocmai a alergat la un maraton și eu am spus că voi participa la unul, dar am spus asta în glumă la început.”

103 years old. Retired doctor. Walking a marathon to raise money for vaccine research.

May we all grow to be as young as this man. pic.twitter.com/T5cJqGAAhv