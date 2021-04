Un specialist explică ce reprezintă vaccinul pentru Alexandru Arșinel, în condițiile în care acesta s-a infectat după rapel 

Alexandru Arșinel a fost internat, la 81 de ani, cu diagnostic de COVID-19. Alături de soția sa, Marilena, a ajuns la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitală.

A acuzat febră ușoară și dureri de cap, a făcut un test Covid la rugămintea familiei și a ieșit pozitiv, la fel ca și soția. Ambii au dezvoltat însă forme ușoare, în condițiile în care soții Arșinel s-au vaccinat împotriva Covid-19 la începutul anului. Au primit prima doză de la Pfizer în ianuarie, iar rapelul în februarie.

Mulți au considerat că acest caz arată ineficiența vaccinurilor, dar, în situația în care Arșinel este in grupa de risc și a dezvoltat totuși o formă foarte ușoară, lucrurile stau tocmai invers. Mai ales că Pfizer nu garantează 100% că nu va exista o infectare. ci garantează că nu se dezvoltă forme grele ale bolii.





Medicul Adrian Marinescu, medic infecţionist al Institutului Matei Balş din Capitală, a spus pentru DIGI 24 că gradul de imunitate depinde mult de organism, iar asta poate explica o reinfectare, dar că un vaccin asigură faptul că COVID-19 se va manifesta ușor:

"Ne-am dori să fie un vaccin cu eficacitate 100%. Dar să nu uităm că vaccinul antigripal a avut o eficacitate între 40% şi 60% în ultimul an înainte de pandemie. (...)Cu mesaje transmise cu calm, să le spunem oamenilor că orice vaccin are şi efecte adverse, chiar dacă sunt foarte puţine. Eu cred că este o putere a exemplului cu Pfizer şi Moderna, cum era percepută o variantă modernă la început şi mulţi voiau să meargă pe varianta clasică. Eu zic că orice vaccin este de luat în calcul (...) Contează imunitatea pe care o obţin prin anticorpi - sigur, e importantă, toată lumea îşi măsoară titrul de anticorpi, spun eu că a ajuns să fie un sport naţional , dar contează şi imunitatea la nivel de celule, vorbim de celule cu memorie în aşa fel încât, dacă m-am vaccinat şi vin din nou în contact cu virusul, voi fi protejat şi la nivel celular. Ceea ce înseamnă că imunitatea ar putea să ţină în mod clar mai mult decât ştiam la început - şase luni. Sunt studii care vorbesc de o perioadă chiar de un an (...)Eu cred că se întâmplă exact invers în cazul lui Alexandru Arșinel, e dovada că dacă mă vaccinez şi apoi mă infectez, nu voi face o formă severă, nu voi avea complicaţii. Vorbesc aici de persoane vulnerabile, de vârstnici, de cei cu boli cronice, care dacă s-ar infecta şi n-ar fi vaccinate ar avea o probabilitate mare să facă forme severe şi să-şi pună viaţa în pericol. Deci până la urmă, vaccinul înseamnă o probabilitate mai mică de a mă infecta, dar şi dacă mă infectez ceea ce contează este că nu voi face formă severă. De fapt, acesta este obiectivul, de a-i proteja pe cei vulnerabili. E un obiectiv individual pentru cel vulnerabil şi bineînţeles la nivel de masă, în momentul în care imunizarea este extinsă duce la ceea ce ne dorim cu toţii, adică la întoarcerea la normalitate ".

