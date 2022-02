Unul dintre cei mai apreciați actori, de nerecunoscut la plajă. Cum l-au surprins paparazzii pe Jonah Hill

Jonah Hill este cunocut pentru transformările sale fizice. Actorul a avut dintotdeauna probleme cu greutatea, oscilând mereu între supraponderal și "fit". Deși acum nu are neapărat probleme cu kilogramele în plus, actorul atrage atenția prin noul său look – are părul lung și blond și o barbă stufoasă.

Citește și A fost părăsit de sotie și renegat de Hollywood după acuzații de viol și canibalism. Ce se întâmplă acum cu Armie Hammer

Unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Leonardo DiCaprio, Jonah Hill a fost fotografiat la plajă, alături de iubita sa. Greu de recunoscut cu noul look, Jonah nu i-a păcălit însă pe paparazzi, care l-au fotografiat din toate unghiurile.

Johan Hill a fost întotdeauna criticat pentru fluctuațiile sale de greutate, cârcotașii sugerându-i să se lase de surfing, după ce câteva poze cu el practicând acest sport au apărut în tabloide.

Sursa foto: PROFIMEDIA

“Niciodată nu mă voi opri din făcut lucruri care mă fac fericit, chiar dacă fericirea mea va face nesiguri pe voi”, a fost replica actorului.

Sarah, iubita lui, i-a luat apărerea: “Îmi iubesc bărbatul și sunt mândră de el că face surfing”.

În octombrie, Jonah a scris pe pagina lui de Instagram: “Știu că sunteți bine intenționați, însă vă rog politicos să nu mai comentați în legătură cu corpul meu. De bine sau de rău, va spun că nu ajută la nimic. Respect”.