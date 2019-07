VIDEO Katy Perry a cântat în baie și s-a filmat cu telefonul. „Eu și trupa facem cele mai ciudate chestii”

Katy Perry face lucrurile atât de natural încât dacă n-ar fi astfel, nici nu s-ar mai povesti despre ele. Ultima ispravă a cântăreței a strâns peste 7,4 milioane de aprecieri pe Instagram.

Katy Perry (34 de ani) și trupa ei au lansat piesa Never Really Over în 31 mai 2019, însă acum au făcut cel mai tare clip de promovare a ei. Uitați-l pe cel de pe YouTube, nu e bun de nimic!

Cântăreața și-a strâns formația și s-au înghesuit cu toții într-o cameră de baie (nu știm a cui e) pentru a cânta piesa. Katy Perry a filmat toată scena, în care clăparul Ty Bailie a cântat din cadă, iar chitaristul Casey Hooper a tras apa la finalul reprezentației.

Filmulețul a fost postat pe Instagram și pe YouTube, unde a strâns milioane de vizualizări, like-uri și comentarii. Vezi video mai jos!

„Eu și trupa mea facem cele mai ciudate rahaturi, joc de cuvinte intenționat”, a scris solista pe Instagram.

Filmarea a fost făcută luni noaptea, însă nu se știe a cui baie a fost folosită pentru această înregistrare. Părerea noastră e că e cel mai potrivit clip pentru piesa Never Really Over.

