VIDEO Smiley, surpriză pentru un elev din Capitală. Ce s-a întâmplat când a intrat în clasă, la ora de Română

Smiley a luat prin surprindere o întreagă clasă de gimnaziu din București, intrând în timpul orei de Limba română. Artistul a vrut să facă o surpriză unui elev cu ADHD, victimă a bullying-ului.

Emanuel a împlinit 13 ani și a primit poate cel mai neașteptat cadou de ziua lui. Smiley a intrat în clasă cu un tort în mână și i-a urat „La mulți ani”, spre mirarea colegilor săi. Emanuel se confruntă cu probleme la școală, din cauza tulburării sale de deficit de atenție (ADHD).

Colegii săi nu-i înțeleg problema și au tendința de a-l izola. Are ADHD și probleme de vedere, ceea ce face că el să se descurce mai greu la școală. Copiii cred, totuși, că Emi e favorizat de profesori pentru că are programa adaptată. De aceea îl și privesc cu alți ochi.

„Când am intrat în clasă, toți păreau bulversați. Emi, care stătea în prima bancă, nu știa cum să reacționeze, s-a emoționat foarte tare când m-a văzut. M-a impresionat cu totul, aflasem destule lucruri despre el și despre cât de greu îi e să fie singur și umilit de colegi”, povestește Smiley.

Smiley, scrisoare de la mama băiatului

Smiley a primit o scrisoare de la mama lui Emi în care aceasta i-a povestit situația lui Emi. Femeia i-a dezvăluit toate greutățile pe care ea le întâmpină în încercarea de a combate bullying-ul din școală, dar și de a-l proteja pe Emi.

„Am primit o scrisoare care m-a emoționat. Știam de bullying, de cât de prezent este în școli, de cyber bullying, cel care continuă în online, dar nu am realizat cât de acut este în realitate. Am început să mă intersez, așa am ajuns și la Salvați copiii și am fost șocat să aflu că România este pe locul 3 în Europa la cazurile de bullying. Așa că m-am hotărât să apar la școală la Emi și să fac un material dedicat pe vlog despre asta”, spune artistul.

Smiley, mesaj pentru colegii lui Emi

„Fiți oamenii pe care vreți să-i întâlniți în viață” le-a spus Smiley colegilor lui Emi. În tot acest timp, copiii l-au ascultat fascinați. Tot episodul de vlog este dedicat bullying-ului și combaterii acestuia și include, pe lângă întâlnirea emoționantă cu Emi, și informații și discuții cu reprezentanții organizației Salvați Copiii care derulează o campanie de sprijin pentru copiii afectați. Detalii despre campanie – AICI.

„O să încerc să fiu alături de orice organizație care încearcă să găsească soluții împotriva bullying-ului. Am deja suficiente date strânse, încât mi-e clar că e nevoie de o implicare masivă, a ONG-urilor, a părinților și profesorilor, dar și a noastră, a celor care au comunități active de fani online și offline”, mai spune Smiley.