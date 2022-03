Volodimir Zelenski (44 de ani) este cel de-al șaselea președinte al Ucrainei, o țară tânără care și-a câștigat independența față de URSS în 1991. Înainte de a accede la prima funcție în stat, liderul de la Kiev a avut o activitate destul de bogată în cinematografie. În 2009 a jucat împreună cu gemenele de la „Indiggo”.

Volodimir Zelenski are 15 apariții în filme de televiziune și de cinema și 14 proiecte bifate în calitate de producător. În 2009, actualul președinte al Ucrainei era un actor de comedie în plină ascensiune în țara sa.

Atunci a apărut în filmul No Love in the City, o comedie despre aventurile a trei bărbați de origine rusă în New York, unde încearcă să cucerească femei singure. Vezi trailer AICI!

Scenă din filmul No Love in the City (2009). FOTO: YouTube

Din distribuția filmului de 84 de minute au făcut parte și surorile Gabriela și Mihaela Modorcea, care au mai bifat apariții în piese de teatru și în filme precum Van Wilder 2 (2006) și serialul Law & Order (2009).

Surorile de la Indiggo s-au stabilit în Statele Unite ale Americii, unde o perioadă au cântat în localuri. Ulterior au jucat în musicaluri și au lansat piese noi pe care le distribuie pe canalul de YouTube Indiggo Twins.

Filmul în care au jucat alături de Volodimir Zelenski a avut o continuare în 2010 și o a treia parte în 2014, în care a jucat și Sharon Stone . Tot în 2014 a fost lansată miniseria Love in Las Vegas, în care actualul președinte al Ucrainei a bifat opt episoade, iar Sharon Stone alte două.

De-a lungul carierei sale, Volodimir Zelenski a câștigat două premii în calitate de producător de film și a bifat șase nominalizări, inclusiv pentru cel mai bun actor în comedia No Love in the City 2.

