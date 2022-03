Acesta este spiritul ucrainean! Cum își apără orașul tinerii din Odesa

În orașul ucrainean Odesa, considerat un obiectiv strategic pentru Putin, tinerii fac pregătiri pentru respingerea unui eventual atac din partea armatei ruse. Un video în care se arată cum oamenii încarcă saci de nisip, pentru fortificații, a devenit viral.

Un băiat cântă la tobe, în timp ce din boxe răsună melodia „It's My Life” a trupei Bon Jovi. Mai mulți bărbați încarcă saci cu nisip, de la malul mării, apoi îi aruncă de la unul la altul, pentru a-i aduna mai rapid într-un camion.

„Ăsta e spiritul tinerilor din Ucraina. Fiecare luptă și ajută cum poate! Bravo lor!” este mesajul unei postări apărute în dreptul video-ului, pe grupul Uniți pentru Ucraina.

This is for the ones who stood their ground...

Odessa, Ukraine. #SlavaUkraini ???????? pic.twitter.com/N9iT2EoeH7 — Bon Jovi (@BonJovi) March 22, 2022

Bon Jovi a distribuit postarea pe pagina sa de Twitter, adăugând mesajul: „This is for the ones who stood their ground/ Aceasta este pentru cei care s-au susținut... Odesa, Ucraina”.

Iniţial, videoclipul a fost publicat de Olexander Scherba, fost ambasador al Ucrainei în Austria, care a scris: „#Odesa se pregăteşte de fortificaţii şi de luptă”.

Locuitorii orașului încearcă să protejeze monumentele și clădirile de importanță istorică. Anterior, au apărut imagini cu Monumentul Ducelui de Richelieu, părintele fondator al Odesei moderne, învelit practic cu saci de nisip.

Sursă: Uniti pentru Ucraina

Vezi și: