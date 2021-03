Agenția românească five elements digital, trei nominalizări la competiția internațională European Search Awards 2021

Agenția five elements digital se află printre finalistele European Search Awards 2021 , astfel reprezentând România pentru al doilea an consecutiv, la categoria Best Small SEO Agency. Mai mult, agenția este nominalizată la încă două categorii: Best Use of Search - Real Estate & Property și Best Use of Data (SEO).

„Pentru noi aceste nominalizări sunt un indicator excelent că facem o treabă bună și că dăm dovadă de rezultate remarcabile. Pentru al doilea an consecutiv suntem finaliști la European Search Awards, pentru Best Small SEO Agency, unde suntem singura companie românească de la această categorie. Suntem bucuroși că, deși venim după un an atipic pentru mulți dintre noi, dar și pentru industria noastră, munca ne este apreciată. Să facem parte dintr-o competiție cu astfel de renume internațional arată că agențiile din România sunt profesioniste și au rezultate de anvergură. Pentru noi, este o onoare să fim parte din această competiție”, a declarat Steffen Heringhaus, fondator five elements digital.

Categoriile la care a fost nominalizată agenția sunt:

• Best Use of Search – Real Estate & Property

• Best Use of Data (SEO) (SMALL)

• Best Small SEO Agency

În prezent, agenția five elements digital activează cu trei linii de servicii pentru clienți: SEO, PPC și Programmatic Advertising, iar portofoliul agenției cuprinde peste 30 de clienți activi. Pentru 2021, agenția estimează o creștere a cifrei de afaceri cu 30% față de anul trecut și are în plan continuarea extinderii pe piața europeană.

Pe piața din România, five elements digital estimează că aproximativ 50% dintre utilizatorii de internet navighează pe site-uri optimizate de agenție. Portofoliul companiei este unul aparte, cu un mix de clienți mijlocii spre mari, dar și de nivel enterprise. Agenția are peste 10 ani de experiență pe piața locală și din 2018 și-a extins operațiunile și în afara țării.

European Search Awards este una dintre cele mai importante competiții de marketing digital din Europa. Aceasta atrage anual câteva sute de participanți din 44 de țări, iar fiecare listă scurtă include cele mai performante agenții din ultimul an, care s-au remarcat în mediul online prin rezultate excelente și performanță. Anul acesta, premiile vor fi decernate în luna mai, în cadrul unui eveniment online.

Despre five elements digital

five elements digital este agenție de SEO și performance marketing, care se adresează în special companiilor medii și mari, corporațiilor, dar si startup-urilor sau tuturor companiilor care au target ambițios de creștere. Agenția lucrează cu branduri de top din întreaga lume, este prezentă în România, Statele Unite ale Americii și vizează deschiderea unui birou în Germania. În prezent, oferă servicii pentru 30 de clienți. Detalii complete sunt disponibile pe site-ul agenției.