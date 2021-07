Arta florală semnată de Nicu Bocancea a strălucit la Monte Carlo

Arta florală semnată de Nicu Bocancea, cel mai premiat și apreciat master florist român pe plan internațional, a strălucit la un eveniment privat de gală, la Hotelul Hermitage, una dintre cele mai rafinate și elegante locații de patrimoniu din inima orașului Monte-Carlo.

În sala somptuoasă Belle Epoque, cu energie regală, master floristul internațional Nicu Bocancea care și-a confirmat talentul de-a lungul anilor în evenimente floristice din Singapore, Japonia, China, Taiwan, Danemarca, Spania, Franta, Italia, Grecia, Bulgaria, Rusia, Germania, Belgia, Olanda sau Coreea, a desenat și apoi a construit un decor impunător, dar suav, în alb și verde pentru a crea cadrul perfect pentru o poveste elegantă de iubire și de familie.

”Este o provocare uriașă, ca un concurs, orice eveniment în afara țării, iar el aduce cu sine adrenalină multă, coordonare și o satisfacție ulterioară de care nouă ne era foarte dor după atâtea luni de activitate locală. Totul începe cu creionul pe hârtie și este un sentiment copleșitor când desenul se tranformă în realitate, mai frumos parcă decât a fost gândit. Pentru decorul evenimentului din spectaculosul Hotel Hermitage, am folosit peste 10 000 de fire de flori albe, trandafiri și hortensia, montate fir cu fir pentru a crea aranjamentul adecvat clădirii și sălii regale în care s-a desfășurat evenimentul. Am creat un cadru de ceremonie pe terasa hotelului, acolo de unde, de obicei, oamenii privesc celebrul circuit de la Monaco: o alee de 13 mp lungime din material special, cu reflexii de oglindă, împrejmuit de construncții florale care să conducă invitații către un altar înalt de 4 metri și îmbrăcat în flori albe”, a povestit Nicu Bocancea detaliile aranjamentului special creat pentru evenimentul din Monte-Carlo.

Cu multe detalii logistice și administrative de luat în calcul, cu momente imprevizibile ce necesită soluții creative sau de criză, cu multe rigori punctuale impuse de țară și de locație, evenimentele internaționale organizate de Nicu Bocancea, care coordoneaza și divizia Iris Events, sunt adevărate labirinturi pe care pas cu pas, cu background de 15 ani în industrie, cu pasiune și cu echipe rodate în proiecte mari și grele, le descifrează pentru un rezultat spectaculos.

”Aici, la Monaco, am avut surpriza să constat că plăcile metalice de câte 200 de kg, pe care trebuia să le folosim la decorul exterior, au fost uitate în Olanda sau că fiecare lucru pe care l-am integrat în decorul de la Hermitage, fie că era fir sau bucată de material, avea nevoie de autorizații, certificări de rezistență și emailuri de confirmare. A fost un maraton de emoții și decizii finalizat cu bine, care ne-a arătat o dată în plus ce norocoși suntem că avem cea mai frumoasă meserie din lume”, povestește Nicu Bocancea despre culisele momentelor imprevizibile ale evenimentelor internaționale.

La capitolul soluții creative în momente de criză la evenimente internaționale, Nicu Bocancea pune în top o peripeție memorabilă din Belgia. ”Era un eveniment important ce se desfășura pe parcursul a 3 zile, la un palat impunător din Belgia. Erau invitați artiști florali din întreaga lume, experți, oameni relevanți din industria noastra la nivel global. Îmi amintesc că aveam de aranjat o masă de 110 m lungime. Desenasem aranjamente speciale, candelabre vii din care trebuiau să pornească eprubete pline de flori. Cu puțin timp înainte de eveniment, florile și materialele comandate și promise nu erau nicăieri. Așa că, am apăsat butonul roșu de urgență din noi și ne-am apucat să găsim soluții creative. Am luat crengi de pe marginea autostrăzii unde constatasem cu câteva ore înainte că se toaletează copacii, am creat din ele construcții masive cărora le-am atașat, în loc de eprubetele imaginate, pahare de șampanie în care am așezat fire de flori. A ieșit senzațional. Au fost 40 de aranjamente a câte 2 metri fiecare savurate, pozate și lăudate de toată lumea prezentă”, își amintește Nicu Bocancea, convins fiind că pasiunea pentru profesie, creativitatea, experiența, dar și rezistența la stres sunt elemente esețiale în munca de florist internațional.

Rigori administrative sau sociale, necesar local al echipei, estimare realistă de timp, transport special, furnizori verificați, depozite frigorifice, colaboratori rodați în evenimente mari, ateliere de lucru lângă locație sunt doar câteva dintre rubricile trecute cu roșu în agenda lui Nicu Bocancea, alături de cele tradiționale, atunci când vine vorba despre organizarea și implementarea unui eveniment internațional: ”Îmi place la nebunie momentul în care încep să planific un eveniment, un decor, o construcție florală oriunde, fie că este în România sau în altă parte a globului. Parcă sunt la un început de aventură, de poveste, de prietenie în care, de fiecare dată, dragostea pentru flori și design a tuturor celor implicați ne este cel mai de preț ghid și translator cultural”, mărturisește Nicu Bocancea căruia experiența, faima, aparteneța și credibilitatea în industria floristică mondială i-au pus în calendarul 2021 multe evenimente private naționale și internaționale.

Vezi și: Mileul devine ultima fiță în America!