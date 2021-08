Cheile Vâlsanului, un loc de poveste ecologizat de voluntari în cadrul campaniei Fii erou pentru o zi

În acest weekend, când cei mai mulți români sunt în vacanță sau cu gândul la următoarea, un grup de voluntari și-au răpit din timpul lor pentru o cauză nobilă. Un loc de o frumusețe rară a fost ecologizat în cadrul campaniei „Fii erou pentru o zi”.

Demarată de ATVRom, campania de ecologizare Fii erou pentru o zi a strâns laolaltă, sâmbătă, autorități locale, voluntari ai Asociației „Zimbrul Carpatin” și români aflați în vacanță. Oamenii au lăsat grătarul și plimbarea pentru câteva ore și au dat o mână de ajutor celor implicați în acțiunea de ecologizare a unei porțiuni din zona turistică Cheile Vâlsanului, din județul Argeș.

„ATVRom te scoate la curățenie! Nu cu forța, ci începând o campanie de conștientizare și de implicare în viața socială, în toată țara. Avem nevoie și de tine să spui DA. Împreună vom fi mai puternici!”, acesta a fost mesajul prin care ATVRom a scos sambătă din case comunitatea argeșeană pentru o acțiune de ecologizare.

Campania FII EROU PENTRU O ZI a avut prima amprentă în Argeș, pe 14 august. Cu ajutorul autorităților locale, al Direcției Silvice Argeș, al comunității, al presei locale, al voluntarilor Asociației Zimbrul Carpatin s-a încercat, în decursul a o zi, ecologizarea unei mici porțiuni dintr-o zonă turistică, foarte tranzitată de turiști – Cheile Vâlsanului Argeș. Acțiunea a fost un real succes, alăturâdu-se si turiști, copii și adulți, care se aflau în zonă.

Nicholas, unul dintre copiii care au dat exemplu sâmbătă, a vrut să transmită un mesaj: „Am vrut să dăm un exmplu astăzi celor care aruncă gunoaie peste tot. Cred că nu numai turiștii fac asta, pentru că am găsit căzi, bucăți de chiuvete, cutii de vopsea... nu veneau turiștii cu ele de acasă. Deși adulții trebuie să ne nea nouă exemplu, astăzi consider că am dat noi copiii un exemplu strângând gunoi în locul celor care aruncă. Sper să nu o mai facă”.

Așadar, s-au pus în mâini mănuși și, înarmați cu răbdare, utilaje cu remorci, ceva ustensile, mulți saci de gunoi și fiecare cu a crezut că îi mai trebuia, mica armată formată a plecat la război. S-au ridicat peste 7 metri cubi de gunoi, în doar câteva ore.

„ATVRom susține și promovează sportul, sportivii, competițiile sportive. În aceeași măsură, promovează un stil de viață sănătos, în aer liber, departe de oraș, în mijlocul naturii. Susținem orice sport și orice activitate care sunt făcute cu responsabilitate și care nu contravin regulilor legale și mai ales ale naturii.

Îndemnăm tot timpul la siguranță și responsabilitate, purtarea echipamentelor de protecție în cazul sporturilor extreme, dar și respectarea locurilor prin care trecem, prin a nu se lăsa semne care ar putea duce la degradarea naturii. Considerăm că primul pas a fost făcut. FII EROU PENTRU O ZI este o campanie pe care vrem să o extindem la nivel național, în marile orașe unde noi avem magazine și, de ce nu, și mai departe.

Astăzi, oamenii ne-au arătat că le pasă și cu siguranță împreună vor fi mai puternici! Mulțumim celor care au fost alături de noi”, a transmis Andreea Mihai, coordonatorul departamentului de marketing al ATVRom.

