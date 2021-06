Chris Hemsworth înoată cu rechinii în cadrul SHARKFEST la National Geographic Wild

National Geographic Wild găzduiește în luna iulie o nouă ediție anuală SHARKFEST, o serie de programe dedicate unuia dintre cei mai de temut prădători ai naturii. Evenimentul debutează cu premiera documentarului CHRIS HEMSWORTH: PLAJA RECHINILOR sâmbătă 3 iulie, de la 19:00.

Vedeta hollywoodiană Chris Hemsworth are o relație unică cu prădătorul oceanelor. Este o fascinație de-o viață născută în anii petrecuți alături de ei, începând din copilărie și continuând acum, ca surfer în Byron Bay, lângă casa sa din New South Wales, una dintre capitalele rechinilor. Documentarul ni-l prezintă Chris care se îmbarcă într-o misiune personală să investigheze în ce măsură putem conviețui armonios cu rechinii.

SHARKFEST îi va purta pe telespectatori într-o experiență personală în proximitatea uneia dintre cele mai temute și neînțelese creaturi ale naturii. Cele 27 de programe ce vor avea premiera pe parcursul lunii iulie, în fiecare sâmbătă și duminică, de la 19:00, vor prezenta date științifice captivante și elemente vizuale cinematice impresionante cu acești super-prădători.

CHRIS HEMSWORTH: PLAJA RECHINILOR ni-l prezintă pe starul global care se îmbarcă într-o misiune personală să investigheze în ce măsură putem conviețui armonios cu rechinii. Documentarul oferit de Nutopia (“One Strange Rock”) o are în prim-plan pe Valerie Taylor, legendă a lumii subacvatice și prefesionist în domeniul conservării, care îl invită pe Hemsworth alături de ea în căutare de rechini. Cei doi au misiunea de a observa direct aspectul impresionant și frumusețea rechinilor-dădacă. Acestora li se alătură experți de seamă în comportamentul rechinilor ce explorează noi măsuri de prevenție și testează cele mai noi tehnologii menite să ajute oamenii să evite întâlnirile cu rechinii.

Din acest bloc de programe fac parte: mult așteptatul documentar RECHINI LA ATAC: POVESTEA LUI PAGE WINTER, unde experții dezvăluie detaliile atacului Winter și povestea plină de inspirație a adolescentei care pledează în continuare în favoarea rechinilor, și cinci episoade din seria DOSARELE ATACURILOR DE RECHINI, care investighează comportamentul bizar și fascinant al rechinilor. Oferind imagini din atacuri reale, interacțiuni și comportamente înregistrate atât de profesioniști, cât și de martori care au observat evenimentele, fiecare moment stârnește uimire în rândul telespectatorilor.

National Geographic Wild va difuza în cadrul SHARKFEST și cele șase noi episoade ale popularei emisiuni CÂND RECHINII ATACĂ, ce examinează motivul pentru care atacurile rechinilor sunt uneori mai agresive. Documentarul CROCODIL CONTRA RECHIN prezintă ce se întâmplă când se întâlnesc doi dintre cei mai periculoși prădători; CLANUL RECHINILOR ne dezvăluie ce se află în spatele comportamentului rechinilor atunci când aceștia se află într-un grup; iar RECHIN REBEL? explorează o serie de atacuri ale rechinilor în Australia.

În ultimii opt ani, SHARKFEST a continuat să aducă lumină în cunoștințele științifice despre rechini, oferind publicului o înțelegere mai bună despre cel mai important prădător din ocean și dezvăluind în același timp frumusețea sa adevărată, puterea și misterul. Știința este o prioritate în acest eveniment anual ce prezintă telespectatorilor date reale despre acești prădători fascinanți și lucrări valoroase ale unor cercetători de top. Printre specialiștii care ne împărtășesc din expertiza și experiența lor în acest an se numără:

● Paige Winter — supraviețuitoare a unui atac, RECHINI LA ATAC: POVESTEA LUI PAGE WINTER

● Dr. Mike Heithaus — ecologist marin, RECHINI LA ATAC: POVESTEA LUI PAGE WINTER și CROCODIL COTRA RECHIN

● Laura Garcia Barcia — biolog de mediu, RECHINI LA ATAC: POVESTEA LUI PAGE WINTER

● Melissa Cristina Márquez — biolog marin, DOSARELE ATACURILOR DE RECHINI

● Carlee Jackson — specialist în conservarea rechinilor și țestoaselor marine, DOSARELE ATACURILOR DE RECHINI

● Alison Towner — biolog marin DOSARELE ATACURILOR DE RECHINI

● Sophumelela Qoma — manager de proiect, Oceans Research Foundation, DOSARELE ATACURILOR DE RECHINI

● Dr. Stephen Kajiura — profesor de științe biologice, Universitatea Florida Atlantic, CÂND RECHINII ATACĂ

„Misterele celor mai emblematici prădători din ocean sunt atât de vaste, încât și după opt ani de conținut axat pe viața rechinilor, încă mai sunt multe lucruri de descoperit”, a declarat Janet Vissering, senior vice president of Development and Production, National Geographic Partners. „Ca în fiecare an, cercetătorii care examinează rechinii și oceanografii au depus eforturi uriașe pentru ediția din acest an a SHARKFEST, prezentând noi descoperiri, revelații șocante și comportamente bizare și nemaivăzute până acum în rândul rechinilor. Va fi impresionant!”.

Lista de premiere din cadrul SHARKFEST include:

CÂND RECHINII ATACĂ (3 iulie la 20:00)

Plajele lumii se transformă rapid în capcane mortale în această saga din adâncul mării plină de teroare în care rechinii atacă, șocând comunitatea locală și lăsându-i pe cercetători năuciți. Care este cauza acestei intensificări a activității lor? Și cum poate fi prevenită?

CHRIS HEMSWORTH: PLAJA RECHINILOR (3 Iulie la 19:00)

Chris Hemsworth pornește în misiune să descopere știința din spatele comportamentului rechinilor și modul în care oamenii și rechinii pot conviețui. După ce numărul atacurilor rechinilor a crescut pe plan local de-a lungul coastei Australiei, Hemsworth încearcă să înțeleagă diferitele specii de rechini și comportamentele lor, explorând în același timp măsuri noi de prevenire și cea mai recentă tehnologie care scade probabilitatea unei întâlniri rechin-om. Acest program special de la Nutopia (“One Strange Rock”) ne-o prezintă și pe conservatoarea și legenda lumii subacvatice, Valerie Taylor.



RECHIN REBEL? (10 iulie la 19:00)

În luna octombrie 2018, îndepărtatele insule Whitsunday din Australia erau zguduite de o serie de atacuri ale rechinilor. În mod incredibil, toate victimele erau atacate în aceeași zonă relativ mică a oceanului, care nu depășea patru terenuri de fotbal în dimensiune. Este vorba despre un criminal în serie izolat? Sau un element nou atrăgea rechinii și oamenii în conflict?

CLANUL RECHINILOR (18 iulie la 19:00)

Timp de mulți ani, rechinii au fost considerați prădători individuali, însă cercetătorii au descoperit recent un comportament surprinzător. În acest program special, dezvăluim cum acestui super-prădător îi place să trăiască în grup. Ce se află în spatele acestui comportament? Rechinii au o viață socială sau stau împreună pentru a-și îmbunătăți aptitudinile de vânători?

CROCODIL CONTRA RECHIN (31 iulie la 20:00)

De la răni grave în zona capului și atacuri prin ambuscadă, până la vânătoare în grup și confruntări deschise sau.... ce se întâmplă mai exact când doi dintre cei mai periculoși prădători de pe planetă se întâlnesc într-o luptă?

CEL MAI PERICULOS RECHIN? (24 iulie la 19:00)

Marele alb are reputația de a fi cea mai înfricoșătoare viețuitoare din apă, însă exploratorul Jacques Cousteau a numit rechinul cu înotătoare albă drept „Cel mai periculos dintre toți rechinii...”. Două echipe de experți se scufundă în adâncul lumii subacvatice în care trăiește rechinul cu înotătoare albă pentru a dezvălui de ce această specie este concurentul principal la titlul de „cel mai periculos rechin din lume”.

DOSARELE ATACURILOR DE RECHINI (17 iulie la 20:00)

Această serie de acțiune este un studiu al comportamentului bizar și fascinant al rechinilor. Incluzând imagini din atacuri reale, interacțiuni și comportamente captate atât de profesioniști, cât și de martori la evenimente, fiecare moment îți poate da fiori. Oamenii de știință aprofundează misterul acestor comportamente inexplicabile și ajung la concluzii uluitoare care dezvăluie o legătură între aceste evenimente extraordinare.

RECHINI LA ATAC: POVESTEA LUI PAGE WINTER (31 iulie la 19:00)

Paige Winter avea doar 17 ani când și-a pierdut un picior și o parte din mână în urma unui atac. Experții analizează detaliile atacului lui Paige pentru a determina ce tip de rechin este responsabil și ce se poate face, dacă este posibil, pentru a evita astfel de incidente. În pofida experienței traumatizante prin care a trecut Paige, adolescenta este o sursă de inspirație după ce a hotărât să pledeze în favoarea rechinilor și, cu ajutorul profesioniștilor, face pași cu mult curaj pentru a-și depăși cele mai mari temeri ale sale.

CEL MAI MARE RECHIN TAUR? (25 iulie la 19:00)

A fost o întâlnire ciudată care a depășit orice așteptare! În 2012, lângă coasta Floridei, cercetătorul specializat în rechini Dr. Neil Hammerschlag a prins cel mai mare specimen de rechin taur – cu o lungime de peste 3 metri și o greutate de aproximativ 450 kg! L-au numit Marele Taur și l-au eliberat. Rechinii tauri din Florida patrulează plajele, înfricoșător de aproape de înotători și se desfată cu populații migratoare sezoniere de pești momeală. Mult timp s-a considerat că acești rechini pur și simplu mâncau mult, însă acum anumiți cercetători cred că Marele Taur este femela lider a unei populații unice de giganți organizată în genul matriarhatului. Există o singură metodă de a afla cu adevărat... așa că stați aproape.

Fotografii: National Geographic