Cristina Joia, de la Visuri la cheie, lovită în figură în amiaza mare, într-un magazin din Capitală

Cristina Joia, unul dintre designerii de interioare de la Visuri la cheie, a fost transportată la spital cu răni la nivelul feței. Ea a fost lovită în figură de o femeie, lezată că i s-a reproșat că a parcat pe trecerea de pietoni.

Incidentul a avut loc sâmbătă după-amiază într-un magazin de pe Calea Șerban Vodă, din Sectorul 4 al Capitalei. Cristina Joia i-a reproșat unei femei că a blocat, cu mașina, o trecere de pietoni și parcarea magazinului. Scoasă din pepeni, aceasta s-a năpustit asupra ei și a lovit-o cu pumnul în gură. Realizatoarea tv s-a ales cu fractură de piramidă nazală, cel mai probabil din cauză că agresoarea avea un obiect metalic pe degete.

„M-am trezit cu un pumn în față. Lovitura a fost extrem de puternică. Pe moment nici nu am realizat ca ea avea un obiect dur, ascuțit pe mână. Am căzut jos, timp în care ea a fugit. Oamenii se uitau, dar nu suna nimeni la poliție, la ambulanță. O fetiță a fost cea care, în primă fază, s-a aplecat să-mi dea un șervețel.

Am sunat singură la ambulanță, timp în care un domn a sunat la poliție. Am ajuns la spital și am fost operată de urgență pentru că aveam piramida nazală spartă. Acum sunt în continuare în spital, iau calmante pentru durere și aștept ca medicii să-mi spună că este totul în regulă. Încă nu-mi vine să cred ce mi s-a întâmplat, dar mi-am mai revenit din șoc”, a declarat Cristina Joia pentru PROTV.RO.



Agresoarea a fost identificată cu ajutorul camerelor de luat vederi, însă nu poate suferi nicio sancțiune până când victima ei nu iese din spital și depune plângere.

