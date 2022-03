Împreună am făcut bine și am arătat că umanitatea nu are granițe! WE ARE ONE, cel mai mare concert caritabil din România

Peste 35.000 de oameni au fost prezenți sâmbătă, pe Arena Națională, pentru milioane de suflete cărora războiul le-a mutilat destinele, pentru copiii care suferă de dor și de frig, pentru mamele care nasc prin subterane și tații care luptă pentru ziua de mâine.

Cei mai mari artiști din România și invitați internaționali de top au dat o mână de ajutor și au încercat să redea speranța poporului ucrainean. Armin van Buuren, Tom Odell, Jamala, INNA, Grasu XXL, Voltaj, Spike, Feli, Guess Who, Vama, Irina Rimes, Carla’s Dreams, Andra, Horia Brenciu, Delia, Antonia, Lidia Buble, Alina Eremia, AMI, Dj Project, CTC, Manuel Riva, Dirty Nano, Andia, Sasha Lopez, Vunk, Bitza, Coma, Les Elephants Bizarres, Adda, Otilia, EMAA, Olivia Adams, WRS, Yuka și DJ Olix au urcat pe scena WE ARE ONE și, împreună, au pus arta în slujba umanității. Toți artiștii, instrumentiștii și toate echipele ale acestora au răspuns prezent în doar câteva zile și au acceptat să performeze pro bono pentru a susține această mișcare.

Pentru că noi credem că umanitatea nu are granițe, am invitat toți reprezentanții media să difuzeze concertul WE ARE ONE și împreună să întindem o mână de ajutor unui popor atât de încercat în aceste clipe. Le mulțumim celor peste 20 de televiziuni din România, sutelor de platforme online, dar și celor de la ENEX – cea mai importantă asociație a radiodifuzorilor comerciali din lume, pentru că ne-au susținut în acest demers și au transmis mai departe mesajul nostru de unitate și solidaritate către milioane de oameni.

WE ARE ONE a însemnat 8 ore de muzică pe scenă, aproape 4 ore de emisiune LIVE, un show formidabil realizat în doar 7 zile, efortul a sute de profesioniști și voluntari, momente pline de emoție și empatie create special pentru acest concert. Milioane de oameni din România și din străinătate au urmărit LIVE show-ul pe toate canalele digitale, radio și TV.

4.5 milioane de lei este suma strânsă în urma acestui concert caritabil din bilete vândute, SMS-uri, transferuri bancare, dar și din toate încasările de publicitate difuzate pe perioada transmisiunii LIVE și pe care PRO TV le-a donat integral. Banii obținuți în urma acestui eveniment vor fi direcționați către Crucea Roșie Română pentru sprijinirea poporului ucrainean.

Fiind o criză fără precent, nevoile refugiaților veniți în România, dar și a ucrainenilor rămași să lupte pentru țara lor nu se vor opri aici. PRO TV va continua să se implice activ și să ofere sprijin organizațiilor non-guvernamentale care ajută poporul ucrainean.

Toți cei care își doresc să întindă o mână de ajutor o pot face în continuare prin donații către Crucea Roșie Română - buton special WE ARE ONE, aici, în conturile organizației sau prin SMS, la 8825, cu textul “ONE”.

Le mulțumim tuturor partenerilor noștri care au făcut posibil acest eveniment unic în România. WE ARE ONE este o campanie SAGA FESTIVAL, PRO TV, KISS FM și Primăria Municipiului București, în sprijinul poporului ucrainean.