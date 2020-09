Ludovic Orban, întrebat dacă România revine la starea de urgență: „Nu există un astfel de scenariu”

România a depășit 100.000 de cazuri de coronavirus, având aproape zilnic peste 1.000 de noi infectări, iar poporul se întreabă tot mai des dacă actualul Guvern va reinstaura starea de urgență.

Aflat în Orșova (județul Mehedinți), Ludovic Orban a fost întrebat dacă acest scenariu este posibil, însă Premierul României a dezvăluit că autoritățile nu iau în calcul în prezent revenirea la starea de urgență, afirmând totodată că situația este sub control.

„Nu există un astfel de scenariu, după cum vedeţi, de cinci săptămâni am oprit creşterea numărului de infectări, ba chiar am avut două săptămâni o uşoară tendinţă de descreştere a numărului de cazuri. Sigur, descreşterea nu e aşa cum ne-am dori-o, dar situaţia este sub control, am limitat răspândirea virusului, capacitatea de tratare nu este depăşită, toate structurile sistemului de sănătate au posibilitatea şi fac faţă la situaţia în care ne găsim. Nu există aceste ipoteze”, a spus Ludovic Orban.

foto: Agerpres

