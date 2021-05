Mihai Trăistariu, reacție categorică după eșecul de la Eurovision. Ce spune despre Roxen și prestația ei

De când nu mai concurează la Eurovision, Mihai Trăistariu vede doar lipsuri în organizarea selecției naționale a competiției muzicale. Artistul a reacționat după ce România a ratat calificarea în finala de la Rotterdam.

Mihai Trăistariu , care în 2006 a obținut cel mai mare punctaj pentru România la concursul Eurovision (172 de puncte), s-a declarat deloc surprins de eșecul delegației noastre. Roxen , care a reprezentat România în prima semifinală pe arena Ahoy Rotterdam, cu piesa Amnesia, nu a obținut punctajul necesar accederii în finală.

„Roxen a cântat bine. Ei nu ai ce să-i reproșezi: piesa asta a primit-o - pe asta a cântat-o! O piesă care, pe Roxen, o pune în valoare în studio ... dar nu live. Din nou, ascultând-o live, am avut senzația că nu are precizie maximă, că nu are suflu ... cel mai probabil din cauza dansului și a mișcărilor bruște. Sau ... poate așa e timbrul ei - puțin tremurat. Ori poate ... faptul că e prea mică, prea necoaptă pentru un concurs de o asemenea anvergură”, a explicat Trăistariu ce a văzut pe scenă.

Însă, artistul s-a declarat dezamăgit de echipa din spatele lui Roxen și a solicitat o selecție națională riguroasă.

„România are nevoie de o Selecție națională. Mereu. În fiecare an. Noi nu ne comparăm cu țările care-și desemnează un artist din oficiu. Nu avem bugetele lor, nu avem show-urile lor, nu avem regizorii lor, nu avem echipele lor (...)

Readuceți preselecțiile de altă dată. Nu vindeți ARTA ... caselor de discuri (...). E nevoie URGENT de un vaccin împotriva celor care distrug Eurovision-ul românesc”, a spus Mihai Trăistariu într-o postare lungă pe contul său de socializare.

România a ratat calificarea în finala Eurovision pentru al treilea an consecutiv. În schimb, cele mai bune rezultate obținute de artiștii români la competiția muzicală sunt cele din 2005 (Luminița Anghel și Sistem – locul 3), 2006 (Mihai Trăistariu – locul 4) și 2010 (Paula Seling și Ovi – locul 3).

