Ministrul Sănătății, Victor Costache, și-a dat demisia în plină criză coronavirus

Victor Costache și-a dat demisia din funcția de ministru al sănătății. Anunțul a șocat pe toată lumea din sistemul medical.

Anterior, Victor Costache anunțase că toată populația Bucureștiului urmează să fie testată de coronavirus. Ministru interimar al sănătății devine Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății. Prima informație este că premierul Ludovic Orban i-a cerut demisia, nemulțumit de modul în care a gestionat criza coronavirus.

Premierul Ludovic Orban a declarat joi, la scurt timp de la anunțul venit pe surse, că a luat act de demisia lui Costache și că l-a informat pe președinte pentru semnarea decretului de numire a înlocuitorului său.

„Am luat act de această demisie. Îi voi transmite președintelui României, Klaus Iohannis, această demisie pentru a putea să se emită decretul de revocare. Aproape 5 luni de zile, Voctor Costache a făcut parte din guvernul pe care îl conduc. Am făcut echipă și împreună am luat o serie de decizii importante și benefice pentru sistemul medical. Regret demisia domnului ministru, pe de altă parte o înțeleg lși îi mulșumesc pentru pentru buna colaborare pe care am avut-o”, a spus Orban, care a anunțat și numele ministrului interimar al sănătății. Acesta este Nelu Tătaru (foto), care azi e secretar de stat în acest minister.



Nelu Tătaru. FOTO: Agerpres

Premierul Orban a făcut referire la o demisie a lui Victor Costache, însă surse din cadrul ministerului susțin că acestuia i s-a cerut să plece din cauza proastei gestionări a crizei.