Nominalizări Premiile Grammy 2021. Cine sunt favoriții galei de anul viitor

Premiile industriei muzicale de peste Ocean vor fi acordate în cadrul unei gale care va ava loc la 31 ianuarie 2021 în Los Angeles. Iată care sunt nominalizările celei de-a 63-a ediții a Premiilor Grammy!

Beyoncé conduce detașat la numărul de nominalizări la Premiile Grammy 2021 – nu mai puțin de 9. Starleta este urmată de Taylor Swift, Roddy Rich și Dua Lipa, cu 6 nominalizări. Ceremonia, care fi găzduită de Staples Center din Los Angeles la sfârșitul lunii ianuarie, va fi prezentată de comediantul Trevor Noah. Iată nominalizările la cele mai importante categorii!

Înregistrarea anului

“Black Parade”: Beyoncé

“Colors”: Black Pumas

“Rockstar”: DaBaby Featuring Roddy Ricch

“Say So”: Doja Cat

“Everything I Wanted”: Billie Eilish

“Don’t Start Now”: Dua Lipa

“Circles”: Post Malone

“Savage”: Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

Albumul anului

Chilombo: Jhené Aiko

Black Pumas (Deluxe Edition): Black Pumas

Everyday Life: Coldplay

Djesse Vol. 3: Jacob Collier

Women In Music Pt. III: Haim

Future Nostalgia: Dua Lipa

Hollywood’s Bleeding: Post Malone

Folklore: Taylor Swift

Cântecul anului

“Black Parade”: Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim “Kaydence” Krysiuk & Rickie “Caso” Tice

“The Box”: Samuel Gloade & Rodrick Moore

“Cardigan”: Aaron Dessner & Taylor Swift

“Circles”: Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk, Austin Post & Billy Walsh

“Don’t Start Now”: Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa & Emily Warren

“Everything I Wanted”: Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell

“I Can’t Breathe”: Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas

“If The World Was Ending”: Julia Michaels & JP Saxe

Cel mai bun artist debutant

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Cea mai bună reprezentație pop solo

“Yummy”: Justin Bieber

“Say So”: Doja Cat

“Everything I Wanted”: Billie Eilish

“Don’t Start Now”: Dua Lipa

“Watermelon Sugar”: Harry Styles

“Cardigan”: Taylor Swift

Cel mai bun duet/grup pop

“Un Dia (One Day)”: J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy

“Intentions”: Justin Bieber feat. Quavo

“Dynamite”: BTS

“Rain On Me”: Lady Gaga și Ariana Grande

“Exile”: Taylor Swift feat. Bon Iver

Cel mai bun album pop tradițional

Blue Umbrella, (Burt Bacharach &): Daniel Tashian

True Love: A Celebration of Cole Porter: Harry Connick Jr.

American Standard: James Taylor

Unfollow the Rules: Rufus Wainwright

Judy: Rene Zellweger

Cel mai bun album pop

Changes: Justin Bieber

Chromatica: Lady Gaga

Future Nostalgia: Dua Lipa

Fine Line: Harry Styles

Folklore: Taylor Swift

Cea mai bună înregistrare dance

“On My Mind”: Diplo & Sidepiece

“My High”: Disclosure feat. Amine & Slowthai

“The Difference”: Flume feat. Toro y Moi

“Both of Us”: Jayda G

“10%”: Kaytranada feat. Kali Uchis

Cel mai bun album dance/electronic

Kick I: Arca

Planet’s Mad: Baauer

Energy: Disclosure

Bubba: Kaytranada

Good Faith: Madeon

Cel mai bun cântec rock

“Kyoto”: Phoebe Bridgers, Morgan Nagler & Marshall Vore

“Lost in Yesterday”: Kevin Parker

“Not”: Adrianne Lenker

“Shameika”: Fiona Apple

“Stay High”: Brittany Howard

Cel mai bun album rock

A Hero’s Death: Fontaines D.C.

Kiwanuka: Michael Kiwanuka

Daylight: Grace Potter

Sound & Fury: Sturgill Simpson

The New Abnormal: The Strokes

Cel mai bun album de muzică alternativă

Fetch the Bolt Cutters: Fiona Apple

Hyperspace: Beck

Punisher: Phoebe Bridgers

Jaime: Brittany Howard

The Slow Rush: Tame Impala

Cea mai bună reprezentație R&B

“Lightning & Thunder”: Jhene Aiko feat. John Legend

“Black Parade”: Beyoncé

“All I Need”: Jacob Collier feat. Mahalia & Ty Dolla $ign

“Goat Head”: Brittany Howard

“See Me”: Emily King

Cel mai bun cântec R&B

“Better Than I Imagine”: Robert Glasper, Meshell Ndegeocello & Gabriella Wilson

“Black Parade”: Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim “Kaydence” Krysiuk & Rickie “Caso” Tice

“Collide”: Sam Barsh, Stacey Barthe, Sonyae Elise, Olu Fann, Akil King, Josh Lopez, Kaveh Rastegar & Benedetto Rotondi

“Do It”: Chloe Bailey, Halle Bailey, Anton Kuhl, Victoria Monet, Scott Storche & Vincent Van Den Ende

“Slow Down”: Nasri Atweh, Badriia Bourelly, Skip Marley, Ryan Williamson & Gabriella Wilson

Cel mai bun album R&B

Happy 2 Be Here: Ant Clemons

Take Time: Giveon

To Feel Love/d: Luke James

Bigger Love: John Legend

All Rise: Gregory Porter

Cea mai bună reprezentație rap

“Deep Reverence”: Big Sean feat. Nipsey Hussle

“Bop”: DaBaby

“What’s Poppin”: Jack Harlow

“The Bigger Picture”: Lil Baby

“Savage”: Megan Thee Stallion feat. Beyoncé

“Dior”: Pop Smoke

Cel mai bun cântec rap

“The Bigger Picture”: Dominique Jones, Noah Pettigrew & Rai’shaun Williams

“The Box”: Samuel Gloade & Rodrick Moore

“Laugh Now, Cry Later”: Durk Banks, Roget Chahayed, Aubrey Graham, Daveon Jackson, Ron LaTour & Ryan Martinez

“Rockstar”: Jonathan Lyndale Kirk, Ross Joseph Portaro IV & Rodrick Moore

“Savage”: Beyoncé, Shawn Carter, Brittany Hazzard, Derrick Milano, Terius Nash, Megan Pete, Bobby Session Jr., Jordan Kyle Lanier Thorpe & Anthony White

Cel mai bun album rap

Black Habits: D Smoke

Alfredo: Freddie Gibbs & The Alchemist

A Written Testimony: Jay Electronica

King’s Disease: Nas

The Allegory: Royce Da 5’9″

