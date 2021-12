O asistentă de la o farmacie din Suceava reclamă că a fost imunizată împotriva Covid-19 cu un ser expirat și are probleme

Potrivit Monitorul de Suceava , o femeie în vârstă de 43 de ani, asistent de farmacie, a reclamat că a fost vaccinată împotriva Covid-19 cu ser dintr-un dintr-un lot expirat.

Femeia spune că s-a vaccinat duminică după-amiază, iar luni la amiază au început să apară reacțiile adverse.

”Duminică am făcut rapelul cu Pfizer, iar a doua zi am început să am frisoane, dureri de cap și dureri musculare. Am sunat medicul de familie care m-a îndrumat să sun la DSP și să semnalez această problemă. Sper să nu apară și alte complicații”, a mărturisit femeia, care se teme că simptomele sunt legate de data de expirare a vaccinului.

Valabilitatea vaccinurilor împotriva Sars-Cov-2 e un subiect deschis de ceva vreme. La începutul toamnei, în urma analizării datelor noi de stabilitate, Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) a extins de la 6 luni la 9 luni perioada de valabilitate pentru vaccinul Comirnaty produs de compania Pfizer/BioNTech. Această decizie se aplică și loturilor fabricate și eliberate anterior datei de 10 septembrie, depozitate în centrele naționale la temperaturi cuprinse între -90 grade Celsius și -60 grade Celsius.

Vezi și VIDEO: