Primul mesaj al lui Tiger Woods, după gravul accident rutier în care a fost implicat

Tiger Woods a suferit un grav accident rutier în 23 februarie, când a pierdut controlul autoturismului în care se afla și s-a răsturnat într-o râpă. Legenda golfului a suferit atunci leziuni grave la picioare și a fost operat de urgență.

De pe patul de spital, fostul sportiv în vârstă de 45 de ani a scris câteva cuvinte de mulțumire pe contul său de Twitter.

"Este dificil să explic în ce măsură am fost impresionat atunci când am deschis televizorul şi am văzut mesajele de încurajare primite. Vreau să le mulţumesc tuturor jucătorilor şi tuturor fanilor pentru că mă ajută să traversez această perioadă dificilă", a scris Tiger pe Twitter.

Tiger Woods, impresionat de gestul mai multor jucători de golf

În semn de solidaritare și prețuire, mai mulți jucători de golf, care participau la un turneu din Florida, au purtat tricouri cu culorile preferate ale americanului. Printre aceștia se numără foştii lideri mondiali Rory McIlroy, Jason Day şi Justin Thomas. Ei au purtat tricouri roșii și pantaloni negri, culorile în care Tiger Woods a câștigat peste 15 trofee.

Așa arată autoturismul când polițiștii au ajuns la fața locului (FOTO: Profimedia Images)

Mai multe imagini de la locul accidentului în galeria foto de mai jos

În urma accidentului, fostul sportiv a suferit fracturi la ambele picioare. După ce a o fost operat, Tiger Woods a fost transferat la prestigiosul centru medical Cedars-Sinai din Los Angeles pentru recuperare și tratament. O anchetă a poliției este în derulare și urmează să stabilească cum s-a produs accidentul în care a fost implicat Tiger Woods.

Fotografii: Getty Images/ Profimedia Images

