Roxana Vancea, o nouă reacție după moartea instructoarei de fitness Elena Popa! Ce a spus despre prietena ei

Fosta instructoare de fitness Elena Popa, care era bună prietenă cu Roxana Vancea, a murit zilele trecute, informația fiind preluată rapid de toată presa din România.

Potrivit celor de la WOWbiz, Elena Popa s-ar fi sinucis, zvonurile nefiind însă confirmate de niciun apropiat de-al tinerei. Mai mult decât atât, informațiile care au apărut în presă sunt contradictorii, unii jurnaliști afirmând că fosta antrenoare de fitness se mutase în Spania, în timp ce alții au notat că ea locuia în Italia.

Imediat după ce Elena Popa a murit, toată lumea și-a amintit că aceasta a fost prezentată în presă în urmă cu mai mulți ani ca fiind iubita Roxanei Vancea, vedetă ce afirma la acea vreme că este bisexuală.

„Îmi plac şi femeile. Mai mult femeile, sunt mai interesante. Elena e mai specială. Doar ea”, spunea în anul 2015, pentru Libertatea, Roxana Vancea.

După moartea Elenei Popa, Roxana Vancea a lansat un atac dur asupra presei, afirmând că Elena Popa nu a fost niciodată iubita ei și că totul a fost o strategie.

„N-a murit iubita lu’ Vancea, a murit o fată tânără și frumoasă, un om bun, o prietenă bună, care a acceptat la un moment dat să joace rolul iubitei lu’ Vancea. Pentru că Vancea nu mai putea nici să se salute pe stradă cu un bărbat, că imediat o și combinau prin articole. A plecat dintre noi un suflet bun, dar nici măcar drumul spre groapă nu îi e lăsat liber. Odihnește-te în pace, prietenă dragă”, a scris Roxana Vancea pe Instagram.

După mesajul dur postat pe internet, Roxana Vancea s-a calmat și a revenit cu un mesaj emoționant pentru prietena ei, dar și cu o fotografie în care apare alături de Elena Popa, afirmând că îi este foarte dor de aceasta.

„I miss you like an idiot misses the point”, a scris Roxana Vancea pe Instagram.

