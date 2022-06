Summitul de business BRAND MINDS  - număr record de participanți

Peste 6100 de profesioniști din România și din străinătate au participat la cea de-a 10-a ediție

Cu un număr record de 6100 de profesioniști care au participat în acest an, cea de-a 10-a ediție, BRAND MINDS a fost un eveniment fantastic, în cadrul căruia profesioniști din peste 50 de țări au învățat structuri de lucru de referință, au râs, au trăit momente extraordinare de insighturi și s-au întâlnit cu alți profesioniști din domenii variate. Directori executivi, investitori, fondatori de startup-uri, experți în vânzări, marketing și publicitate, dezvoltatori de afaceri și mulți alți profesioniști din diverse industrii s-au reunit pentru a crea noi conexiuni și oportunități de afaceri.

BRAND MINDS este cel mai mare eveniment de business din România și unul dintre cele mai mari 5 evenimente de business din Europa.

Pentru următoarea ediție, BRAND MINDS anunță în premieră participarea a 4 experti de business si strategie noi, pentru prima dată în România: JAMES CLEAR - Autorul bestsellerului „Atomic Habits", LYNDA GRATTON - Future of Work Strategy Expert la LONDON BUSINESS SCHOOL, RENÉE MAUBORGNE - The #1 Management Thinker in the World by Thinkers50 și DUNCAN WARDLE - Innovation Expert & Former Creative Director la DISNEY.

Evenimentul din 2023 va avea loc pe 2 și 3 iunie, la Romexpo. Mai sunt mai putin de 2 ZILE pentru achiziționarea biletelor la un preț special, disponibile AICI.

