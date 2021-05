VIDEO Cum arată noul hotel Marvel din Disneyland Paris. Resortul se redeschide pe 17 iunie 2021

A venit momentul ca visele pline de magie să devină realitate, odată cu anunțul Disneyland® Paris privind redeschiderea resortului în data de 17.06.21, începând cu Disneyland® Park, Walt Disney Studios® Park, Disney’s Newport Bay Club Hotel și Disney Village.

Atracțiile reprezentative, personajele Disney mult iubite, experiențele preferate de fani și gustările delicioase se reîntorc aducând chiar mai multă magie datorită noilor locuri pentru selfie (Selfie Spots) și apariții surpriză, o nouă atracție Cars ROAD TRIP și, în curând deschiderea mult așteptată a Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel.

Oaspeții se pot bucura din nou de atracțiile preferate în ambele parcuri, de la senzaționalul Star WarsTM: Hyperspace Mountain și The Twilight Zone Tower of Terror la cursele dedicate familiilor Peter Pan’s Flight și Ratatouille: The Adventure.

Mulțumită eforturilor incredibile ale Îngrijitorilor Magici din perioada de închidere temporară, oaspeții se vor întoarce la un resort mai frumos ca oricând* cu cele 400 de hectare de spații verzi și 7.400 metri pătrați de straturi de flori perfect întreținute.

“Cu toții am visat la acest moment”, a declarat Natacha Rafalski, Președintele Disneyland Paris. “Momentul în care ne vom regăsi și ne vom putea bucura de momente de neuitat cu familia și prietenii noștri. Când Disneyland Paris se va redeschide, oaspeții noștri se vor bucura de experiențele extraordinare pentru care suntem cunoscuți, de la atracții emblematice și momente încântătoare alături de personajele noastre la interacțiuni unice cu membrii echipei noastre și chiar câteva surprize.”

În parcuri veți avea parte de o multitudine de Selfie Spots și apariții surpriză, cu personaje de la Disney, Pixar, MARVEL și Star WarsTM! Personajele preferate vor apărea în ipostaze noi și uneori în cele mai neașteptate locuri,

încurajându-i astfel pe oaspeți să fie mereu atenți la surprizele magice oferite una după alta. O nouă experiență galactică alături de Legende Star Wars va fi adăugată, iar The Cheshire Cat Express Train care îi prezintă pe prietenii din Alice în Țara Minunilor, Mickey, Minnie & the Gang, precum și experiențele eroice cu Supereroii MARVEL și momentele fermecate din Kingdom of Arendelle se vor întoarce.

Ca parte a transformării continue a Parcului Walt Disney Studios, noua atracție Cars ROAD TRIP le va ura oaspeților bun venit pentru prima dată la redeschidere. Transportați într-o călătorie cu mașina pe Route 66, într-o versiune

inspirată din animația Mașini, oaspeții vor descoperi minunile naturale locale precum The World’s Largest Lugnut și Canionul Cars-tastrophe, întâlnindu-se în același timp cu personaje iubite precum Fulger McQueen și Bucșă – Parcul Walt Disney Studios devenind astfel LOCUL în care visele cu Mașini și animații Pixar prind viață.

Odată cu mult-așteptata deschidere a Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel pe 21.06.21, Disneyland Paris își

va demonstra din nou angajamentul de a investi în continuare în experiența oaspeților, precum și strategia sa de succes de a integra mai multe povești Disney în hotelurile sale. Acest hotel ambițios va face ca visele MARVEL să pară mai grandioase ca oricând, oferindu-le oaspeților o imersiune în cultura orașului New York și energia sa vibrantă pentru a celebra Supereroii MARVEL și poveștile lor. Acest hotel de patru stele – conceput în stilul unei galerii de artă newyorkeze – va aduce un omagiu locului care reprezintă casa atâtor Supereroi MARVEL și a artiștilor lor, oferind în același timp confort premium și servicii personalizate.

Ca toate hotelurile Disnelyland Paris, Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel este mai mult decât un loc de dormit, ci mai degrabă o extensie a experienței din resort, captivând oaspeții într-un mediu tematic cu povești convingătoare, așa cum nu mai există în afara parcurilor.

„Oaspeții noștri vor descoperi și vor fi uimiți de noul Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, singurul hotel din lume dedicat artei MARVEL, care oferă o experiență premium, incredibil de captivantă și unică. Așteptăm cu nerăbdare să celebrăm aceste etape importante împreună cu echipa noastră și cu oaspeții noștri peste câteva săptămâni”, a declarat Natacha Rafalski.