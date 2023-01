VIDEO Emisiune TV bruiată de gemetele din timpul unei partide de amor? Ce s-a întâmplat de fapt

O întâmplare de-a dreptul incredibilă a avut loc în timpul unei emisiuni care era transmisă live pe postul BBC.

Înaintea meciului dintre Wolverhampton și Liverpool, din Cupa Angliei, care a avut loc pe 17 ianuarie 2023 și terminat cu scorul de 0-1, în studioul celor de la BBC era o emisiune la care luau parte Gary Lineker, Paul Ince şi Danny Murphy.

La un moment dat, Gary Lineker a glumit cu Danny Murphy. „Poţi să nu mai faci zgomotul ăsta”, i-a spus, deoarece pe fundal se auzeau gemete unei femei din timpul unei partide de amor.

Pentru a trece peste momentul penibil, Gary Lineker i-a predate legătura lui Alan Shearer, care se afla în cabina de comentariu a meciului. „Cineva trimite ceva pe telefonul cuiva, nu ştiu dacă auziţi acasă”, a spus Gary Lineker.

După începutul partidei, Gary Lineker a dezvăluit pe Twitter că a aflat ce s-a întâmplat. Sub masa din studioul emisiunii fusese lipit un telefon mobil care reda gemetele. „Ei, bine, am găsit asta lipită pe spatele mesei. A fost un sabotaj amuzant”, a scris bărbatul pe celebra rețea de socializare.

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. ???????????? pic.twitter.com/ikUhBJ38Je