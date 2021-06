„Teach la fața locului. Dăm viață viselor copiilor”–un podcast live organizat despre școala visurilor 

București, 24 iunie - Teach for Romania organizează pe 26 iunie, ora 11.00, primul live al podcastului „Teach la fața locului” unde, împreună cu invitații săi, va dezbate despre cum putem construi viitorul copiilor, oferindu-le școala pe care o merită și și-o doresc.

Profesori și specialiști din Teach for Romania vor discuta cu elevii lor despre așteptările pe care le au de la anii petrecuți în școală, despre motivația de a veni la școală și educație relevantă. Evenimentul va fi transmis live pe pagina Teach for Romania de la Școala Gimnazială nr. 136, Sector 5, București.

Pornind de la provocările din sistemul de învățământ public, potențate de școala online din pandemie, Teach for Romania și-a propus să aducă în atenția publicului o dezbatere despre ce am învățat din ultimul an școalar și despre cum arată o școală de stat cu adevărat relevantă pentru copii, care să-i ajute să se dezvolte armonios și să „devină cineva”, indiferent de locul în care s-au născut și de venitul familiei lor. Ca punct de pornire pentru această dezbatere, Teach for Romania a întrebat elevii ce așteptări au de la școală și la ce este bună această instituție. Copiii așteaptă ca școala să îi învețe lucruri noi și interesante, dar mai ales să îi ajute să își construiască un viitor, să îi ghideze în viața. După un an plin de urgențe și crize punctuale în educație, ne întoarcem la întrebarea fundamentală – cum arată o școală care funționează în beneficiul și pentru elevii din România, la ce nevoi ar trebui să răspundă școala și cum ajungem acolo. Răspunsurile elevilor Școlii Gimnaziale nr. 136, din Ferentari, București, au fost ilustrate de artistul Alexandru Ciubotariu („Pisica Pătrată”) într-un graffiti pe unul dintre pereții școlii, demontând mitul copiilor dezinteresați de școală.

Dezbatem pe larg cum putem răspunde așteptărilor elevilor de la școală în podcastul “Teach la fața locului” din 26 iunie, ora 18.00, la o zi după închiderea acestui an școlar, alături de profesori susținuți de Teach for Romania, elevi, specialiști în educație, dar și împreună cu Rareș Năstase (România, te iubesc – ProTV) și Ioana Chicet Macoveiciuc (Prințesa Urbană), în calitate de părinți. Tot în cadrul acestui eveniment, Teach for Romania își va anunța misiunea asumată pentru anul școlar viitor, de a motiva elevii și de a încerca o modelare a școlii pe nevoile și așteptările acestora, prin intermediul unor profesori și învățători motivați și bine pregătiți.

„Prin seria de podcast-uri Teach la fața locului și în special prin acest eveniment - primul podcast live – dorim să atragem atenția asupra faptului că elevii intră în școală cu așteptări foarte mari de la aceasta instituție - să îi formeze ca adulți capabili se descurce în viitor. Pe lângă conținuturi, o școală relevantă astăzi trebuie să dezvolte gândirea critică, determinarea, reziliența, autonomia copiilor și abilitatea lor de a lucra împreună, toate acestea într-un mediu în care siguranța și starea de bine a copilului vin pe primul loc. Așadar, la Teach la fața locului vrem să vorbim despre școala pe care o merită copiii și despre cum putem da viață viselor copiilor.”, a declarat Mara Niculescu, Director de Fundraising si Comunicare de la Teach for Romania.

Despre Podcastul “Teach la fața locului”

Seria de podcast-uri „Teach la fața locului”, prezentată de Unicredit Bank, a fost inițiată în luna februarie 2021 cu scopul de a discuta și identifica soluții la provocările sistemului de învățământ public, pornind de la școlile cele mai vulnerabile din România. Până acum, au fost înregistrate 4 episoade având ca subiecte centrale abandonul școlar și dezvoltarea abilităților viitorului. Podcastul este disponibil pe Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts și Deezer.

Despre Teach for Romania

Teach for Romania (teachforromania.org) este o organizație non-guvernamentală, care de 7 ani recrutează și pregătește oameni valoroși să devină profesori și învățători în școlile publice din România, pornind de la cele mai dificile comunități. La Teach for Romania, noi credem că fiecare copil din România are dreptul și poate să aibă parte de o educație de calitate. Fiecare copil are dreptul să-și descopere potențialul și să-și îndeplinească visul.

În anul școlar 2020-2021, Teach for Romania a adus peste 160 de profesori inspiraționali la catedră, care oferă o educație de calitate, pentru aproximativ 15.000 de elevi din peste 20 de județe ale țării.

Pe VOYO poți urmări emisiunile preferate cu 24 de ore în avans. Vezi și noua ofertă de filme și seriale, doar pe voyo.ro