(P) Țara Făgărașului, locul magic din România în care trebuie să ajungi măcar o dată

Țara Făgărașului a câștigat tot mai multă popularitate în rândul pasionaților de călătorii din România și a fost declarată, pe bună dreptate, Destinația Turistică a anului 2020 din România.

Articol realizat de Liviu Stanciu, Video Content Producer

Acest loc de poveste, aflat în centrul țării la doar 200 de kilometri de București, se remarcă prin multitudinea de variante în care îți poți petrece timpul liber. Nici latura culturală și istorică nu pot fi ignorate, acestă zonă fiind o destinație ideală pentru o vacanță completă și de neuitat.

Când ne-au anunțat că vom filma ceva cool în Țara Făgărașului, ne-am bucurat. În primul rând pentru că urma să schimbăm bordurile orașului cu băi de soare, munte și sălbăticie. Cine nu își dorește o astfel de experiență, mai ales în vremurile acestea? Am acceptat provocarea și am pornit într-o aventură pe care nu o vom uita niciodată.

Țara Făgărașului te seduce încă de pe drum. Totul este frumos... și asfaltat. Ajungi ușor și repejor acolo, mai ales că nu sunt șanse să îți rupi mașina. Apropo de mașină și drum, mulțumim partenerului Suzuki pentru suport. A mers repede, nu ne-a lăsat prin vreo groapă, a rezistat la multe, am avut loc pentru toate, ne-a plăcut. E și frumușică foc! Mulțumim! Mai facem (?)

Drumurile sunt prima fascinație a Făgărașilor. Tunele de verde, gri și de câmp din care sare muntele. Linii drepte, să ai timp să te scufunzi în paradisul acesta magic. Peisajul te absoarbe ca pe ceva firesc și te scufundă în alte spații decât cele pe care le cunoști. Te face mic, te pupă pe creștet, te liniștește și te adoptă. Acesta este și motivul pentru care te simți acasă încă de la început, peste tot pe unde mergi în zonă.

Poate sunt și oamenii, poate și pământul, poate este ceva. Nu știu, nouă ne-a plăcut acolo.

Imaginează-ți că mergi o oră pe un drum accidentat, îngust, cu bușteni căzuți, la margine de râu. Apoi, ajungi undeva sus și totul e neted și verde, pe partea cealaltă. Când ajungi la poale, dai de stâncă, iar în sus, crește muntele și te veghează.

În general, oamenii sunt foarte relaxați acolo. Sunt politicoși, prietenoși și mult mai calmi. Cei tradiționaliști păstrează o conexiune cu prezentul și veți vedea un exemplu în materialele următoare.

Țara Făgărașilor amestecă vechiul cu noul. Foarte ”instagramabil”. Are și peisaj de vis, are și wi-fi, are și trasee neexplorate. Poți să înoți, să te dai cu canoe, barcă pe canale de stuf, ai trasee prin pădure, escaladezi sau poți să explorezi peșteri.

Ai de la biserici săpate în piatră, castele și ruine pe care istoria și-a lăsat amprenta, până la domenii boierești și câmpuri bogate de cânepă și orz românesc.

Mâncarea? Este exact cum știu mâncarea din copilărie cu miros de pâine caldă, proaspăt scoasă din cuptor.

Când intri în Țara Făgărașului (pentru pasionați, aici), te surprind gospodăriile aranjate, curățenia și aerul de spațiu deschis, fără aglomerații. Pensiunile sunt noi, miroase pe străzi a vopsea proaspătă și a iarbă udă. Sus, plin de berze. Pe toți stâlpii, cuiburi cu familii și pui.

În Făgăraș, te simți acasă pe drum, pe munte, la râu, pe lac, în vale sau la cruce, sus. Oriunde ai fi, nu ai nevoie de multă companie pentru că nu știu cum, într-un fel aparte, ai senzația că ești împreună cu tot ce te înconjoară.

Nimic nu se termină în Țara Făgărașului. Nici drumul prin pădurea de salcâmi, nici pe pietroaiele de lângă râu. Tot timpul urmează firesc altceva, atât de diferit încât nu-ți dai seama cum ai ajuns acolo. Acum eram pe la poalele munților, acum pe o uliță îngustă, acum suntem din nou pe patru roți, rulând lin înapoi spre casă.

Sursă foto: iustynfoto