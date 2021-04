Actrița Sacheen Littlefeather și gestul care a costat-o cariera în 1973: „Am fost persecutată oriunde mergeam”

Sacheen Littlefeather are 74 de ani și în urmă cu aproape o jumătate de secol a făcut un gest pentru care a fost pusă la zid de oamenii din lumea filmului. Se întâmpla pe scena Oscarurlor, la gala din 1973.

Ceremonia de decernare a premiilor Oscar din 1973 a fost prima de până atunci care se transmitea, prin satelit, în toată lumea. Din acest motiv, actorul Marlon Brando a considerat că este momentul potrivit pentru a protesta într-un mod unic.

Starul din Nașul, care se bucurase de recunoaștere internațională cu rolul Vito Corleone, a decis să refuze premiul Oscar pentru cel mai bun actor și să nu participle la ceremonie.

Însă, a rugat-o pe Sacheen Littlefeather, care descindea din vechii indieni Apache, să transmită un mesaj puternic în locul lui. Actrița, pe atunci în vârstă de 25 de ani, a dezvăluit pe scenă că Marlon Brando refuză premiul Oscar din cauza modului în care Hollywood-ul îi portretizează pe nativii americani (popoarele indigene de dinainte de sosirea coloniștilor europeni) în filmele de Oscar .

Gestul, o premieră pentru industria cinematografică de peste Ocean, a costat-o mult pe actrița Sacheen Littlefeather.

„Mai târziu am aflat că șase gărzi de corp îl țineau pe John Wayne, care a vrut să urce pe scenă și să mă dea jos de acolo”, s-a confesat ea în documentarul Sacheen: Breaking The Silence.

Actrița a dezvăluit că din acel moment, Hollywood-ul a devenit un loc interzis pentru ea și a fost trecută pe lista neagră, lista actorilor nedoriți.

„Am fost persecutată oriunde mergeam. Nimeni nu a vrut să-mi audă povestea sau să-mi dea o șansă să muncesc”, a continuat Sacheen Littlefeather.

Cât despre Marlon Brando, acesta i-a spus că s-a descurcat grozav în fața întregii lumi, însă, spune actrița, starul nu i-a fost alături când industria a pus-o la zid.

Cariera ei cinematografică a luat o pauză uriașă în 1978, an în care a bifat o apariție în filmul Shoot the Sun Down. De atunci a mai apărut doar în două documentare biografice. Și-a dedicat viața activismului și luptei pentru drepturile comunităților amerindiene din America de Nord.

