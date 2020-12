Andra Gogan, vedetă într-un nou film de Crăciun! Care este povestea peliculei "Escape from Christmas"

Crăciunul 2020 este unul atipic din toate punctele de vedere, însă pentru frații Andra și Răzvan Gogan va fi unul de poveste. Pentru că anul acesta de Crăciun se va lansa pe canalul de Youtube al Andrei o peliculă cu o poveste specială.

Filmul se numește "Escape from Christmas" și este primul film de Crăciun făcut integral de adolescenți români în limba engleză. Acțiunea filmului urmărește opt adolescenți care sunt convinși să meargă la o cabană izolată la munte.

Ei rămân închiși în cabană și sunt nevoiți să redescopere spiritul Crăciunului ca să poată ieși. Printre actori îi întâlnim și pe vlogerii Andra Gogan, Răzvan Gogan, Vlad Munteanu sau Tomy Weissbuch, pe care îl știți de la mai multe concursuri muzicale, dar și alți tineri talentați pe care îi veți descoperi în poveste.

"Ideea filmului ne-a venit după ce am terminat piesa de teatru "Tinderiada" și am hotărât că toți cei implicați în piesă putem face și alte lucruri frumoase. Cum se apropiau sărbătorile, am zis că ar fi foarte bine să facem un film, iar provocarea cea mai mare era să îl facem în engleză. Ideea filmului am gândit-o cu Răzvan, alături de echipă, dar scriptul l-am făcut împreună cu Răzvan Gogan, Tomy Weissbuch, Alexia Baiaran, Adina Chiș și Victoria Ionescu. E o muncă de echipă, iar rezultatul a fost minunat. Filmul este făcut de tineri, doar cu tineri și pentru tineri. Fiind pandemie am vrut să avem un număr cât mai mic de participanți la acest proiect și de aceea am colaborat doar cu tineri", a declarat Andra Gogan.

S-ar părea că singurii "oameni mari" care i-au ajutat în proiect au fost părinții lor. "Părinții noștri au fost singurii "maturi" din echipă: au asigurat cateringul, au ținut locul sunetistului sau al asistentului de platou. De asemenea au fost și singurii "sponsori" ai acestui proiect: costurile pentru transport, catering, poze profesioniste etc. Pelicula s-a filmat în șase zile (între 6 și 11 decembrie) la Casa Montis din Râșnov. Gazdele ne-au ajutat cu tot ce au putut!", a mai completat Andra.

Ce își doresc de la acest film? "Ne așteptăm ca proiectul să fie bine primit atât de adolescenți cât și de copii, pentru că deși e în engleză vom adăuga și traducerea în limba română. De asemenea sperăm ca acest proiect să atragă atenția și celor cu putere de decizie care să ne susțină să mai facem astfel de proiecte. Ne-a plăcut ce am făcut și vrem să mai facem", a spus Andra Gogan în încheiere.