Filmul „See how they run” („Uite-i cum fug”) intră în cinematografele din România

În Londra anilor 1950, planurile pentru o versiune cinematografică a unei piese de teatru de succes se opresc brusc după ce regizorul filmului este ucis. Cazul este preluat de circumspectul poliţist Stoppard (Sam Rockwell) și colegul său începător şi entuziast Constable Stalker (Saoirse Ronan). Însă, încă de la primele indicii, cei doi se trezesc aruncați într-un adevărat whodunit enigmatic din lumea teatrului plină de farmec și sordidă.

Searchlight Pictures prezintă „See how they run” („Uite-i cum fug”), debutul regizoral al lui Tom George, după un scenariu semnat de Mark Chappell.

Filmul are în distribuție o serie de staruri printre care Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody, Reece Shearsmith, Charlie Cooper, Shirley Henderson şi mulţi alţii. „See how they run” („Uite-i cum fug”) este produs de Damian Jones, alături de Gina Carter.

În districtul West End din Londra se joacă de ceva vreme piesa de teatru „The Mousetrap” şi datorită succesului ei Hollywood-ul bate la ușă. Aşa îşi face apariţia Leo Kopernick (Adrien Brody), un arogant regizor american aflat pe lista neagră în SUA, având sarcina de a adapta piesa pentru marele ecran, cu ajutorul scenaristului Mervyn Cocker-Norris (David Oyelowo).

Cu toate acestea, anticipând toate posibilităţile, o vicleană doamnă a misterului cunoscută aici doar ca Doamna (Shirley Henderson) a introdus o clauză în contract: producătorii nu pot începe filmările decât la șase luni după încheierea stagiunii teatrale.

Totuşi, planurile sunt date peste cap pe măsură ce cadavre reale încep apară în culise, iar un detectiv cinic de la Scotland Yard, inspectorul Stoppard și un începător entuziast, Constable Stalker trebuie acum să găsească ucigaşul, dar şi să găsească o cale de a lucra în echipa, în ciuda diferenţelor evidente dintre ei.

Transformând adversitatea în oportunitate, regizorul Tom George, scenaristul Mark Chappell și echipa de producție au filmat totul în cinematografele și hotelurile abandonate în timpul pandemiei și au reuşit să dea un ton jucăuș producţiei, ca antidot la vremurile întunecate din anii de pandemie și pentru a sărbători viața teatrului.

Crima între realitate şi ficţiune

Premisa de la care s-a plecat în producţia filmului a constat în perseverenţa producătorului Damian Jones, care a început să se gândească la piese care au fost populare şi jucate în West End ani de zile şi care ar putea fi explorate pe marele ecran.

„The Mousetrap” s-a jucat timp de 68 de ani, fiind una dintre cele mai longevive piese de teatru. Cu uimire, Jones a descoperit că piesa nu fusese niciodată transformată în film.

Un producător de mare succes la acea vreme, câștigător al Oscarului, John Woolf, a optat pentru drepturile piesei. Jones explică: „Exista o clauză în contract care spunea că poţi face filmul la șase luni după încheierea piesei și, desigur, piesa nu s-a încheiat niciodată. M-am gândit că ai putea să faci un «whodunnit» și să sabotezi jocul unui «whodunnit». Apoi l-am angajat pe Mark Chappell, minunatul nostru scenarist, și l-am transformat în ceva dincolo de imaginație”.

Unul dintre principiile de bază a fost că, oricât de ireverențios sau de jucăuș ar suna, echipa trebuie să scoată un whodunit satisfăcător. „Scenariul este amuzant, super inteligent și plin de spirit, plin de elemente comice pe care le iubesc”, spune regizorul Tom George. Producția a vrut să facă ceva mai modern, dar totuși situat în acea perioadă și să o facă o meta-comedie. Chappell a reușit asta.

„Este un complot destul de ciudat, cu niște momente emoționante”, spune Sam Rockwell, care joacă rolul detectivului Stoppard. Adrien Brody adaugă: „Chappell obișnuia să facă stand-up comedy și avea doar o replică sau o remarcă uimitoare. Dialogul este fantastic în film, iar scenariul este frumos scris”.

„Echilibrul pentru noi”, spune Oyelowo, „este să ne asigurăm că există suficientă distracție în film şi că publicul se simte foarte bine, de parcă ar face parte din atmosferă”. Wilson adaugă: „Este o privire satirică, cu accente de farsă asupra genului mister al crimei”.

O atmosferă teatrală

Designerul de producție Amanda McArthur a decis asupra unei palete de culori și a păstrat-o pe tot parcursul filmului, roșul închis fiind una dintre culorile cheie din film. Echipa a creat aproape șaptezeci de decoruri îmbrăcate în teatrele londoneze, sălile de muzică, studiourile de film din Twickenham și Bovingdon, o școală, o cafenea, două pub-uri, un restaurant, cabana masonică a francmasonului, Windsor Great Park și o proprietate uimitoare din Londra deținută cândva de Richard Attenborough.

Pentru McArthur, aspectul este din 1953, cu o înclinație modernă. „Nu am fost dedicată unei perioade anume, am încercat să creăm o stare de spirit, dar am adăugat mai multă culoare și varietate. Am vrut să nu am acel aspect maro sepia”.

Poliţişti, unul şi-unul

Saoirse Ronan și Sam Rockwell fac echipă ca polițistul Stalker și inspectorul Stoppard și conduc totul cu inteligență şi pricepere. În esență, povestea lor este una despre parteneriat și munca în echipă.

„Niciunul dintre ei nu anticipează că ar putea lucra bine împreună la început, dar se pare că ar putea fi un lucru interesant până la sfârșit și oricum este foarte amuzant pe parcurs”, spune George.

Rockwell își descrie personajul ca fiind „un inspector beat, sexist de la Scotland Yard, care suferă de stres post-traumatic din cauza războiului și pe care soția l-a părăsit. Este un fel de personaj tragic și întunecat într-o arenă comică”.

„Stoppard este destul de lovit când îl întâlnim”, spune co-starul Ronan. Ea își descrie personajul ca fiind „foarte, foarte verde, nou la job și dornic, de aici începe povestea”. Publicul îi urmărește pe Stoppard și Stalker în timp ce încearcă să-și dea seama cine fuge ucigând oameni în West End.

Un producător de film de la Hollywood vizitează Londra în anii 1950 pentru a adapta o piesă de teatru pentru marele ecran, dar lucrurile devin încurcate atunci când are loc o crimă şi nu se simplifică nici măcar după ce doi poliţişti care nu se înţeleg sunt trimişi să rezolve cazul.

„See how they run/ Uite-i cum fug” este regizat de Tom George, după un scenariu semnat de Mark Chappell, din distribuţie făcând parte Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Harris Dickinson, Adrien Brody, Ruth Wilson, David Oyelowo, Sian Clifford.

Filmul este distribuit în România de Forum Film şi are premiera în data de 7 octombrie 2022.

