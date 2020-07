Noul serial Netflix care a îngrozit fanii. ”Acum nu mai pot să dorm de frică”

Noul serial „Unsolved Mysteries” conține informații și imagini atât de terifiante încât fanii au declarat că nu mai pot dormi după ce îl urmăresc.

Seria de 12 episoade conține diverse mistere nerezolvate, care includ dispariții inexplicabile, crime brutale și experiențe paranormale.

Telespectatorii s-au declarat obsedați de noul serial, însă unii au rămas cu insomnii în urma celor văzute.

”Mă uit la Unsolved Mistery și apoi mă întreb de ce nu pot să dorm noaptea”, a scris un fan îngrozit pe Twitter.

”M-am uitat la Unsolved Mistery pe Netflix și acum nu pot să dorm”, a scris altcineva.

Fanii au fost oripilați să audă confesiunea unui bărbat despre cenușa și craniul soției sale. Soțul lui Patrice Enders - soție și mamă care a dispărut în mod misterios pe 15 aprilie 2004 - a făcut o dezvăluire șocantă.

Acesta a mărturisit că obișnuia să doarmă cu cenușa soției sale. ”Aproape un an după ce Patrice s-a întors la mine - sub formă de cenușă - a stat la mine în pat. Am dormit cu ea. Era ca un fel de ursuleț de pluș cu care dormi”, a declarat acesta.

”Mi s-a făcut pielea de găină. Comentariile soțului m-au îngrozit. Este suspect rău”, au scris telespectatorii pe Twitter.

De asemenea, în serial este dezvăluită una dintre cele mai puternice evidențe că OZN-urile există. Astfel, mai mulți telespectatori s-au declarat convinși după ce au ascultat poveștile a patru familii care susțin că au fost răpite de o farfurie zburătore pe 1 septembrie 1969.

Creatorul Terry Dunn Meurer a declarat recent că, în urma difuzării serialului, aproape 50 dintre cele 1500 de ponturi primite de la oameni au fost înaintate forțelor de ordine și cazul lui Alonzo Brooks - care a dispărut de la o petrecere din Kansas în 2004 - ar putea fi primul caz rezolvat.

