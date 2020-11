Regizorul producției Home Alone, reacție neașteptată despre realizarea unui remake. Ce a declarat acesta

Chris Columbus, regizorul producției Home Alone, s-a declarat neîncântat de ideea realizării unui remake al celebrului film.

Regizorul de 62 de ani a declarat pentru Insider că nu a fost contactat de cei de la Disney pentru acest proiect și consideră că ”este o pierdere de timp” din punct de vedere creativ.

Columbus, care a regizat și filme precum Mrs. Doubtfire, Nine Months and Only the Lonely, a explicat că ar fi imposibil să fie creată atmosferă magică de sărbători din clasica producției din 1990.

”Sunt de părere că nu trebuie să faci remake la filme care au longevitatea lui Home Alone”, a mărturisit Columbus, adăugând că chiar el ar putea să fie acuzat de această practică pentru partea a doua a seriei Home Alone, din 1992.

Cei de la Disney intenționează să realizeze remake pentru mai multe producții celebre, precum Saved By The Bell, Gossip Girl sau The Fresh Prince of Bel Air.

Vezi și: Selly părăsește 5GANG - Trending Review cu Daragiu