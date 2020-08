Scream 5 va fi lansat în ianuarie 2022. Primele secvențe din film au fost vizualizate de milioane de oameni

Cea de-a cincea parte a seriei de succes Scream va fi lansată în ianuarie 2022, potrivit anunțului făcut de cei de la Paramount Pictures.

Recent, a fost făcut public și primul teaser al producției în care urmează să reapară Courteney Cox și David Arquette. În secvențele din clip se poate observa pentru câteva secunde celebra mască ”Ghostface”.

Așa cum era de așteptat, teaser-ul a fost vizionat de peste 1,4 milioane de oameni într-un timp foarte scurt, iar fanii seriei de-abia așteaptă să vadă noul film.

On January 14, 2022… We’re going to hear you SCREAM. ???? pic.twitter.com/X83ENIj3Hm