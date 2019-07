Terminator 6. Linda Hamilton explică de ce s-a întors în rolul Sarah Connor după 28 de ani

Linda Hamilton va fi Sarah Connor din nou în cel de-al șaselea film din seria Terminator (Dark Fate). Actrița în vârstă de 62 de ani va juca alături de Arnold Schwarzenegger.

Sarah Connor se întoarce în povestea aparent fără sfârșit din Terminator 6, la fix 28 de ani de la ultima ei apariție în serie. În 1991, Linda Hamilton și Arnold Schwarzenegger s-au bucurat de un succes imens cu Terminator 2: Ziua Judecății. Pentru Dark Fate, regizorul Tim Miller va relua povestea de unde a lăsat-o în Ziua Judecății, făcând abstracție de părțile 3, 4 și 5, dar la 28 de ani distanță.

„Ne vom preface că celelalte părți au fost un vis urât”, a spus scenaristul James Cameron, citat de Hollywood Reporter.

Linda Hamilton și Arnold Schwarzenegger în 1991, după apariția Terminator 2. FOTO: Getty

Dacă Arnold Schwarzenegger a fost aici mereu, Linda Hamilton a luat o pauză considerabilă de la filmările pentru Terminator. Într-un interviu recent, actrița a dezvăluit care au fost rațiunile pentru care s-a întors ca Sarah Connor și ce așteptări are de la personajul ei și de la Terminator 6.

„Faptul că a trecut atât de mult timp e ca un cadou, iar asta îmi oferă atât de mult încât să pot explora cu personajul meu. Sarah Connor este aceeași persoană, dar am vrut să văd cum a schimbat-o și modelat-o multitudinea de întâmplări. Nu voiam să reciclez aceeași idee. E o femeie care are o misiune diferită, o poveste diferită, așa că am vrut să văd ce putem face cu asta”, a spus Linda Hamilton pentru ew.com.

FOTO: captură YouTube

Linda Hamilton: „Am muncit din greu”

Lindei Hamilton i-a luat ceva pentru a se reacomoda cu personajul ei. Să fie Sarah Connor din nou i s-a părut mai greu decât se așteptase.

„Nu e ca mersul pe bicicletă, fii sigur de asta. Desigur, se presupune că dacă muncești din greu vei obține rezultate pe măsură, așa că m-am apucat imediat să mă antrenez serios. Dar constați că: Dumnezeule, ai nevoie de hormoni ca să pui mușchi pe tine (…) Am muncit din greu. Am petrecut un an și ceva cu antrenamente grele și lucrând la mersul ei”, a dezvăluit actrița.

Gabriel Luna. FOTO: IMDb.com

Linda Hamilton credea că nu va mai intra niciodată în pielea personajului Sarah Connor, așa că s-a obișnuit repede cu ideea că eroina din primele două filme din serie a făcut destule pentru omenire.

„Nu mă așteptam la asta (la întoarcere – n.n.), ceea ce face revenirea mai interesantă”, dezvăluie actrița, care a fost greu de găsit pentru o discuție în vederea continuării seriei.

Regizorul Tim Miller a trebuit să o sune de trei ori pentru ca ea să se sinchisească să răspundă, apoi i-au trebuit trei săptămâni să se decidă să meargă la o întâlnire cu el.

Terminator: Dark Fate urmează să fie lansat în cinematografe la 1 noiembrie 2019, iar actorii care completează distribuția sunt: Mackenzie Davis (din Blade Runner 2049), Brett Azar (în rolul lui T-800), Gabriel Luna (în rolul Terminator), Natalia Reyes (în rolul Dani Ramos) și Arnold Schwarzenegger (The Terminator).

