The Weeknd își face debutul în cinematografie. Va juca într-un thriller, alături de Adam Sandler

Cântărețul a filmat pentru primul său rol într-un film care își va face debutul la Toronto la Festivalul Internațional de Film.

The Weeknd a primit un rol în filmul "Uncut Gems", filmul fiind realizat de producătorii Benny și Josh Safdie.

Cântărețul va juca alături de renumitul actor Adam Sandler, Lakeith Stanfield, Idina Menzel, and Kevin Garnett. Se pare că The Weeknd și Kevin Garnett vor juca rolul personajelor din viața reală.

Pe site-ul Toronto International Film Festival Website, filmul este descris ca find un film thriller bazându-se pe actorul Adam Sandler, care joacă rolul unui bijutier carismatic și care își dorește să dea lovitura, acțiunea petrecându-se în renumitul oraș New York.

Abel Makkonen Tesfaye, născut pe data de 16 februarie 1990, cunoscut sub numele de scenă The Weeknd este un cântăreț de origine canadiană, scriitor și producător.

S-a clasat în top 1 cu albumele pe care le-a lansat, Beauty Behind the Madness în 2015, Starboy in 2016 și My Dear Melancholy in 2018.

Cântărețul a declarat recent pentru urbanislandz.com într-un interviu:„Nu voi mai lansa muzică de ascultat ziua. Următorul meu album e pentru fanii hardcore, cei care au fost acolo din prima zi.”

A colaborat cu cântăreți precum Ariana Grande, Kendrick Lamar, etc. A fost singurul artist care s-a menținut pe primele 3 poziții în Billboard Hot R&B Songs.

