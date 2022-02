VIDEO Excentricul Hercule Poirot revine pe marele ecran în „Moarte pe Nil”, un thriller fastuos

Studiourile 20th Century prezintă un nou film plin de mister despre haosul emoțional și consecințele mortale declanșate de iubirea obsesivă, ecranizare a celebrului roman din 1937 al Agathei Christie, „Death on the Nile / Moarte pe Nil”.

În regia lui Kenneth Branagh, filmul este un thriller îndrăzneț, plin de aventură și suspans . Vacanța egipteană a celebrului detectiv belgian Hercule Poirot, la bordul unui vas de croazieră, se transformă într-o căutare terifiantă a unui criminal, care a întrerupt tragic luna de miere idilică a unui cuplu aparent perfect.

Noul film are toate ingredientele unui succes: peisaje epice, priveliști de neuitat, deșertul și maiestuoasele piramide din Giza, pasiune nestăpânită și gelozie pe măsură, plus un grup cosmopolit de călători îmbrăcați impecabil, care au parte de răsturnări de situație neașteptate. Iar deznodământul e surprinzător și șocant.

„Death on the Nile / Moarte pe Nil” reunește echipa din spatele hitului global „Murder on the Orient Express / Crima din Orient Express” și îl are în rolul principal pe detectivul Hercule Poirot (Kenneth Branagh). Lui i se alătură o distribuție de cinci stele, inclusiv Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders și Letitia Wright.

Cu un scenariu semnat de Michael Green, adaptat după romanul Agathei Christie, „ Death on the Nile / Moarte pe Nil” este produs de Ridley Scott, Mark Gordon, Simon Kinberg, Kenneth Branagh, Judy Hofflund și Kevin J. Walsh, cu Matthew Jenkins, James Prichard și Mathew Prichard producători executivi.

O poveste plină de rafinament, pasiune și pericol

În urma colaborării lor de succes în proiectul „Murder on the Orient Express / Crima din Orient Express”, regizorul/producătorul Kenneth Branagh și scenaristul Michael Green au început să discute despre titlurile lor preferate de Agatha Christie și s-au gândit care ar funcționa pe marele ecran. „Ne-am distrat atât de bine vorbind despre asta și întrebându-ne dacă trebuie să facem un altul și care ar fi acesta. Ken și cu mine ne-am anunțat fiecare preferatele, dar ne-am tot întors la același titlu, și anume la «Moarte pe Nil»”.

„Pofta de sex din povestea originală a Agathei Christie este foarte puternică, iar oamenii sunt pur și simplu nesăbuiți. Iar lăcomia lor este periculoasă până la un nivel criminal”, spune Branagh. „Este cea mai neliniștită dintre cărțile Agathei Christie. Ea cuprinde mult rafinament, sex, glamour și romantism, dar totul este extrem de fragil, periculos și perturbator.”

Realizatorii de film au fost norocoși să aibă implicate în proiect două rude ale celebrei autoare, Mathew Prichard și James Prichard, care au fost o resursă neprețuită în înțelegerea atitudinii personale a autoarei față de această carte. Mathew Prichard a fost deosebit de încântat de colaborare. „Ceea ce ne place la «Orient Express», iar acum la «Moarte pe Nil», este că intriga și povestea și, mai ales, atmosfera adevăratei Agatha Christie sunt recreate pe ecran”, spune Prichard. „Pentru public, este extrem de important să simtă nu numai că a văzut un film minunat, modern și extrem de cinematografic, dar și că a experimentat o seară cu Agatha Christie.”

Făcând tranziția de la un roman bogat la un scenariu pentru marele ecran, realizatorii de film au redat povestea, extinzând-o. „Cartea este foarte bine scrisă”, spune scenaristul. Din ea, temele romantismului și geloziei au fost cele pe care scenaristul a vrut să le exploreze cu adevărat. „Am tot revenit la pasiune și dragoste, ne-am scufundat în acele sentimente și ne-am asigurat că toate personajele noastre au într-adevăr ceva de spus despre acele emoții”, spune scenaristul Michael Green.

„Într-un roman de Agatha Christie funcționează să ai oameni interesanți care să nu fie suspecți de nimic”, explică Green. „Ca urmare, au fost făcute câteva modificări minore în scenariu pentru a ajuta la îmbunătățirea câtorva personaje și pentru a le face mai potrivite pentru marele ecran, căci, se știe, toată lumea are nevoie de un motiv potențial pentru a avea un motiv și o oportunitate de a ucide.”

„Locația exotică și decorurile pline de farmec au făcut din «Death on the Nile / Moarte pe Nil» o poveste foarte interesantă pentru Ken”, spune producătoarea Judy Hofflund.

„În acest film avem atracția unei femei bogate din înalta societate pentru un bărbat care anterior a avut o relație cu o femeie la fel de frumoasă, pe care a respins-o, iar apoi se căsătorește cu cealaltă”, explică Branagh. „Există o petrecere de nuntă în care un grup de oameni exotici care pretind că sunt prietenii lor îi înconjoară pe miri. Din cauza energiei karmice generate atunci când o femeie fură bărbatul altei femei, apar probleme. Așadar, un triunghi amoros care merge prost se află în centrul acestei sărbători criminale.”

Un detectiv genial și o suită de suspecți fermecători

Kenneth Branagh joacă rolul lui Hercule Poirot, una dintre cele mai iubite și mai faimoase creații ale Agathei Christie: un detectiv belgian genial, agil și fermecător. Cavaler înnăscut, obsedat de îngrijirea sa personală, se bucură de o viață socială bogată, petrecută printre elite.

Tom Bateman revine în rolul chipeșului Bouc, care este mâna dreaptă a lui Hercule Poirot. Actorul a fost încântat să revină ca personajul pe care l-a interpretat în „Murder on the Orient Express / Crima din Orient Express”, mai ales că personajul său nu apare în cartea lui Agatha Christie. „Lui Bouc nu îi păsa de nimeni în afară de el, dar în acest film a învățat să-i pese și de ceilalți și a crescut și evoluat.”

Annette Bening este Euphemia Bouc, mama lui Bouc, o pictoriță renumită. Arogantă, disprețuitoare și extrem de protectoare față de fiul ei, ea se află împreună cu el în Egipt pentru a participa la nunta prietenului său, Linnet. Încântată să facă parte din distribuție, Bening a îmbrățișat pe deplin personajul: „M-am distrat foarte mult citind despre femeile din acea perioadă și lumea boemă de la începutul secolului”, spune Bening.

Russell Brand este Linus Windlesham, un medic aristocrat, amabil, obsedat de sănătate, care a fost odată logodit cu Linnet Ridgeway. Actorul a ales să se concentreze „pe căldura și integritatea personajului”, căutând autenticitatea rolului, documentându-se serios cu ajutorul cercetărilor despre medicina anilor 1930.

Născut în India și educat la Oxford, Andrew Katchadourian este „vărul” frumos și prietenul din copilărie al lui Linnet Ridgeway, al cărui birou de avocatură se ocupă de toate treburile familiei Ridgeway. Rolul este jucat de Ali Fazal, care a fost mai mult decât încântat să facă parte din distribuție. „Copilăria mea a fost plină de cărți de Agatha Christie. Iar filmul «Murder on the Orient Express / Crima din Orient Express» a lui Ken a fost atât de uimitor și atât de bogat.”

Linnet Ridgeway, moștenitoarea veselă, stilată și obscen de bogată a unei familii proeminente și respectate, este interpretată de Gal Gadot. Grațioasă și sigură de sine, ea nu a cunoscut niciodată dragostea adevărată și și-a făcut o serie de dușmani din cauza bogăției sale. Gadot s-a îndrăgostit instant de Linnet Ridgeway. „Este foarte egocentrică, dar, în același timp, are atât de multă inimă. Ea este foarte obișnuită să obțină lucrurile în felul ei, dar este singură în esență, așa că e un rol grozav.”

Șomer, dar chipeș și fermecător, Simon Doyle este îndrăgostit de Jackie de Bellefort, până când o cunoaște pe frumoasa, bogata și la fel de captivanta Linnet Ridgeway. Armie Hammer îl interpretează pe Simon.

Rose Leslie este Louise Bourget, servitoarea lui Linnet Ridgeway. Iar Emma Mackey este Jacqueline De Bellefort, care este atrăgătoare, plină de spirit și mai deșteaptă decât lasă să se vadă. Născută în aristocrația franceză, dar în prezent săracă, este îndrăgostită de Simon Doyle. „Chiar dacă este o femeie independentă puternică și rezistentă, face totul pentru Simon”, spune Mackey. „Jacqueline este condusă de dragostea ei pentru Simon, întreaga ei existență se învârte în jurul lui.”

Sophie Okonedo este Salome Otterbourne, cântăreața americană angajată pentru a cânta la nunta egipteană a lui Simon Doyle. „Aceasta este o femeie care pur și simplu iubește viața”, spune Okonedo.

Jennifer Saunders este nașa lui Linnet Ridgeway, Marie Van Schuyler, o femeie înflăcărată, dar fragilă, care a renunțat la avere pentru a deveni comunistă. „Este un personaj interesant”, spune Saunders. „Mulți oameni buni din acea epocă au devenit comuniști din întâmplare, deoarece s-au simțit foarte vinovați că aveau bani când atât de mulți oameni pierduseră sume mari, forța de muncă fusese decimată și oamenii își pierduseră locurile de muncă și mijloacele de trai.”

Dawn French este Bowers, asistenta și tovarășa constantă a lui Marie Van Schuyler. Averea familiei ei a fost decimată de prăbușirea bursei, dar ea încă tânjește după lucrurile mai frumoase din viață.