„Nightmare Alley / Aleea Groazei”, un film noir despre mărire şi decădere, lăcomie şi trădare

Guillermo del Toro, celebrul regizor mexican de filme horror, scince-fiction și supranatural, intră în forță în cursa pentru Oscaruri, cu primul lui thriller noir, “Aleea groazei” (“Nightmare Alley”), nominalizat de Academia Americană de Film la 4 categorii.

Carismaticul ghinionist Stanton Carlisle (Bradley Cooper) se îndrăgostește de clarvăzătoarea Zeena (Toni Collette) și de soțul ei Pete (David Strathairn) la un carnaval ambulant şi profită din plin, folosind cunoștințele proaspăt dobândite pentru a escroca elita bogată din New York-ul anilor ‘40.

Cu virtuoasa Molly (Rooney Mara) alături de el, Stanton complotează să înșele un magnat periculos (Richard Jenkins) cu ajutorul unui psihiatru misterios (Cate Blanchett) care ar putea fi cel mai formidabil adversar al său de până acum.

Searchlight Pictures prezintă o producție Double Dare You, un film regizat de Guillermo del Toro, după un scenariu semnat de Guillermo del Toro și Kim Morgan, adaptat după romanul lui William Lindsay Gresham.

Din distribuţie fac parte Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, Mary Steenburgen, David Strathairn. Producători sunt Guillermo del Toro, J. Miles Dale și Bradley Cooper.

Întunericul îi așteaptă pe cei care îl caută

„Am fost foarte interesat de o poveste despre destin și umanitate. Stanton Carlisle este un om căruia i se oferă totul pentru a-și schimba viața. Are oameni care cred în el, care îl iubesc și au încredere în el. Cu toate acestea, dorința şi orgoliul lui sunt atât de puternice încât îl îndepărtează de asta”, spune Guillermo del Toro.

Prin intermediul filmului “Nightmare Alley / Aleea Groazei”, povestitorul vizionar Guillermo del Toro se aventurează în lumea întunecată, cuprinzătoare și realistă a filmului noir. Filmul trece de la cercul unui carnaval ambulant din anii 1930, un tărâm al șocurilor și minunilor, la sălile bogăției și puterii în care locuiesc seducția și trădarea. Iar în miezul poveştii se află un om care își vinde sufletul artei escrocherii. Acesta este Stanton Carlisle (Bradley Cooper), un pungaş care se transformă într-un showman uimitor și manipulator atât de bun încât ajunge să creadă că poate îşi depăși soarta. În timp ce Stanton se bucură de ascensiunea sa delirantă, del Toro urmărește povestea unui vis american nesăbuit care deraiază.

Filmul lui del Toro se bazează pe romanul lui William Lindsay Gresham, publicat în 1946, despre un escroc carismatic consumat de ambiția sa necontrolată. Atras în mod natural de lumea macabră și profund umană a spectacolelor de carnaval, del Toro a văzut romanul lui Gresham ca fiind autobiografic și a vrut să exploreze o poveste aflată la graniţa fină şi tulbure dintre iluzie și realitate, disperare și control, succes și tragedie. Şi a făcut din asta un semnal de alarmă despre partea întunecată a capitalismului american.

În noua producţie, Del Toro face echipă cu directorul de imagine Dan Laustsen, designerul de producție Tamara Deverell, designerul de costume Luis Sequeira și editorul Cameron McLauchlin “Nightmare Alley / Aleea Groazei”. Cu un personaj care planează pe margine, o margine mai ascuțită decât în orice film pe care l-a făcut, Del Toro, “Nightmare Alley / Aleea Groazei” este o adevărată poveste fierbinte despre crimă, trădare și bine meritata pedeapsă. Geniul lui del Toro se vede în faptul că chiar și în colţurile sale cele mai întunecate povestea relevă o umanitate profundă.

Regizorul spune că astfel a vrut să extindă filmul în direcții noi. „Acesta este primul dintre filmele mele care, deși are o atmosferă magică, nu este manierat sau stilizat. Este plasat într-o realitate care este identificabilă și imediată”, spune el.

Soartă şi karmă

“«Nightmare Alley / Aleea Groazei» se îndepărtează de elementele fantastice pentru care Guillermo este cunoscut”, adaugă colaboratorul frecvent al lui del Toro, producătorul J. Miles Dale. „Dar el aduce pe acest nou teritoriu toate abilitățile sale de povestitor și priceperea sa cinematografică. În cele din urmă, filmul spune povestea unui om ridicat pe propria sa karmă. Una dintre cele mai puternice teme ale filmului este că niciun om nu se poate depăși pe sine şi nu îşi poate devansa soarta.”

În film există numeroase straturi subsecvente poveştii, fie de corupție, viciu, poftă, trădare și absurditate cosmică care se construiesc pe măsură ce Stanton învață să profite cu cinism de nevoia umană de a crede în ceva din afara lumii noastre. Totuşi, del Toro nu se bazează pe aspectele vizuale caracteristice genului noir, menținând viteza poveştii, pe măsură ce viața lui Stanton devine un cerc chinuitor. Del Toro spune: „Am vrut să redau o poveste clasică într-un mod foarte viu și contemporan. Am vrut ca oamenii să simtă că urmăresc o poveste relevantă pentru lumea noastră.”

Într-adevăr, în realismul său visceral, filmul capătă urgența unei fabule morale - o factură scadentă a destinului, structurată pentru a se termina cu o explozie. „Când publicul este parte din povestea ascensiunii unei persoane, cea mai mare frică a sa este decăderea și acea cădere poate fi foarte puternică din punct de vedere emoțional”, spune del Toro.

Cate Blanchett, care aduce un amestec de forță și căldură ca femeia fatală a filmului – geniala și răzbunătoarea psihiatră Dr. Lilith Ritter – a fost atrasă de aceste emoții puternice. Ea vede povestea ca pe un avertisment, atât de clasă, cât şi despre demonii psihologici și despre felul în care disprețul și teama pot distruge totul, chiar și dragostea.

“«Nightmare Alley / Aleea Groazei» este despre frică, despre lăcomie și despre manipulare. Are toate fundamentele întunecate ale ceea ce pare a fi o societate foarte politicoasă. Lumea carnavalului s-ar putea să aibă vreo șmecherie și înșelăciune, dar are inima unei adevărate comunități. Înalta societate din acest film este mult mai amenințătoare și terifiantă”, adaugă Blanchett.

Filmările la ambițiosul proiect au început în forţă în 2020. Însă pandemia a oprit producția în martie 2020. „Nu aveam idee cât timp vom fi plecați zile, că vor fi săptămâni sau luni, dar pentru siguranța tuturor a trebuit să ne oprim totul”, spune Del Toro.

Dar angajamentul față de film a fost cât se poate de ferm. „Toate decorurile, recuzita și luminile au rămas în acel studio întunecat aproape şase luni, până când am reluat filmările la mijlocul lunii septembrie”, a spus producătorul Dale. „Carnavalul, care fusese deja construit în mare parte, și-a petrecut primăvara și vara îmbătrânind în mod autentic în soare și ploaie. Iar noi am reluat exact de unde am rămas.”

Iar timpul petrecut departe de studiou l-a ajutat pe del Toro să definească şi mai clar călătoria lui Stanton Carlisle către abis. „În timpul pauzei, proiectul a devenit de fapt mult mai adânc înrădăcinat în noi și am putut să analizăm personajele și să începem procesul de editare”, spune el.

Adaptarea unui coşmar

Stanton Carlisle începe ca un nimeni, un bărbat care a renunțat la trecutul său plin de probleme și care este atât de disperat să se despartă de originile sale, încât decide să se alăture unui carnaval ambulant. Aici nu se pun întrebări și nimănui nu-i pasă cine ai fost înainte. Ascensiunea lui Stanton în rândurile trupei de carnaval continuă în eșaloanele superioare ale societății americane, totul pe fundalul marii depresii din America.

Del Toro a fost captivat de această lume a contrastelor umane și a vrut să meargă mai adânc. „Carnavalul este o societate incredibil de unită, de ermetică. Este un loc în care oamenii își păstrează secretele și mulți scapă de o viață criminală sau de un trecut pe care a trebuit să-l lase în urmă. Și totuși, ei formează o societate puternică. Este aproape ca un microcosmos al lumii. Toată lumea este acolo pentru a escroca pe toată lumea. Dar, în același timp, ei știu că au nevoie unul de celălalt și se protejează unul pe altul”.

Vezi și: Stewardesele ascund asta de noi