„Ținutul nomazilor” („Nomadland”), un film emoționant despre puterea de a supraviețui

Cel mai premiat film al anului, „Ținutul nomazilor / Nomadland”, spune povestea unei femei de 61 de ani care e forțată de împrejurări să lase totul în urmă și să reînvețe să trăiască. Ca urmare a falimentului unei companii locale, în timpul Marii Recesiuni, într-o zonă rurală din Nevada, Fern (Frances McDormand) își împachetează lucrurile și pornește la drum într-o rulotă, explorând viața în afara normelor sociale, exact ca un nomad modern.

Filmul a adunat deja în palmares numeroase premii, printre care 3 premii Oscar, 2 Globuri de Aur, 4 premii BAFTA. Purtând semnătura regizoarei Chloé Zhao, filmul „Ținutul nomazilor / Nomadland”, un „road movie” extrem de actual, are printre personaje nomazi reali – Linda May, Swankie și Bob Wells – mentorii lui Fern și camarazii ei în călătoria prin America de Vest.

Marele câștigător al Oscarurilor din acest an, filmul este bazat pe cartea „NOMADLAND: Surviving America In The Twenty-First Century” semnată de Jessica Bruder. În rolurile principale îi regăsim pe Frances McDormand și David Strathairn.

Punctul de plecare

Filmul lui Chloé Zhao este extrem de valoros și relevant în această perioadă a schimbării și redefinirii. O călătorie prin lumea grandorii vestului american, din sudul Dakotei, până în deșertul Nevadei, și până în Pacificul de Nord-Vest, filmul „Ținutul nomazilor / Nomadland” spune povestea unei femei care a pierdut totul, dar care reușește să descopere noi resurse în ea și să câștige o nouă viață.

Fern lasă în urmă orașul minier în care totul e mort sau în curs de dizolvare și pornește la drum cu câteva lucruri, într-o rulotă, descoperind de-a lungul călătoriei spirite înrudite: alți nomazi sau pur și simplu natura însăși, în toate splendoarea ei adesea dureroasă.

Povestea din spatele producției începe în 2017 când Frances McDormand a obținut, alături de producătorul ei, drepturile pentru care Jessicăi Bruder. „Cartea este o piesă de jurnalism de investigație, iar fiecare capitol acoperă o altă temă. Jumătate din volum este despre viața nomadă, iar restul e scris pe baza experienței autoarei care a lucrat, sub acoperire, pentru Amazon, la o fermă de sfeclă”, explică Zhao.

Regizoarea a simțit din prima clipă potențialul subiectului, știind totuși că nu va fi ușor să îl vândă publicului american. Însă, cu ajutorul lui Frances McDormand – atât în rolul principal, cât și ca producător – provocarea a devenit fezabilă.

„În rolul lui Fern am lucrat la un centru Amazon, la o fermă de sfeclă, într-o cantină și într-un parc național. În cele mai multe cazuri nu am fost altcineva decât un simplu angajat. Am încercat să redăm exact ce înseamnă munca reală și consecințele ei, de la provocările fizice, la disconfortul pe care îl resimte o persoană în vârstă”, spune Frances McDormand.

Și Zhao a lucrat cot la cot cu actrița. „Am petrecut foarte mult timp împreună înainte de a porni la drum să filmăm și am ajuns să o cunosc bine pe Frances. Ea nu e genul de actriță căreia îi place să vorbească mult despre personaj, ci e genul căreia îi place să facă lucrurile cu adevărat, fizic. Așa că ne-am înțeles din prima”, spune regizoarea.

Cele două a lucrat îndeaproape la construirea casei mobile a lui Fern, o rulotă Ford Econoline. „Ne-am tot gândit cum ar împărți Fern spațiul din rulotă? Când trăiești într-o casă mobilă tot ce alegi să iei cu tine are o semnificație aparte, spune ceva despre tine, mult mai mult decât atunci când locuiești într-o casă”, spune Zhao.

„Lucrând la personaj am vorbit mult despre cum vom folosi lucruri din viața mea. Am sugerat meșteșuguri, pentru că reprezintă un mod de a-ți petrece timpul când ești pe drum și de a face lucruri practice de care ai nevoie. M-am gândit la suporturile pentru oale, cred că am făcut vreo 75 de bucăți pe care le-am oferit oamenilor de-a lungul călătoriei. Am folosit un set de vase pe care le numesc Frunză de Toamnă. Când am absolvit liceul, tata mi-a oferit acest set de vase adunate de pe la diverse vânzări stradale cărorea le-am dat acest nume. Plus tacâmurile de argint”, spune Frances McDormand.

Harta călătoriei

Filmările la „Ținutul nomazilor / Nomadland” s-au întins pe durata a șase luni începând din septembrie 2018, în Dakota de Sud, apoi continuând în Nebraska la ferma de sfeclă și în California de Nord și sfârșind în Arizona.

Pentru coloana sonoră a filmului Zhao a căutat să se inspire cât mai mult din natură, alegând albumul „Seven Days Walking”, din 2019, al compozitorului italian Ludovico Einaudi. Piesele lui sunt inspirate dintr-o serie de plimbări făcute în Alpii italieni, în 2018, urmând același traseu în fiecare zi, încercând să fie atent la toate emoțiile și toți stimulii din jur, de la lumină, la temperatură, peisaje etc. „O mare parte din evoluția lui Fern se rezumă la a învăța să trăiască în natură. Trăind într-o rulotă ea este foarte expusă la natură, la frumusețea și ostilitatea ei”, spune Zhao.

Viața printre nomazi

Cei mai mulți dintre nomazii reali care apar în film au fost selectați de-a lungul a câteva luni, prin intermediul unor proiecte și organizații care lucrează cu ei, dar și spontan, de-a lungul călătoriei.

De exemplu, Swankie și Linda May au fost cooptate în proiect de la bun început. „Pentru mine, viața mea e normală și obișnuită – iar să citesc despre mine în cartea Jessicăi Bruder a fost stânjenitor și copleșitor”, spune Swankie.

„La început m-am simțit intimidată, dar după ce am cunoscut-o pe Zhao mai bine am înțeles că ea e singura care vede imaginea de ansamblu. Așa că atunci când mi-a cerut să fac ceva ce contravine personalității mele mi-a și reamintit cu blândețe că acesta e un film, nu e viața reală, ceea ce a fost uimitor pentru mine. Am învățat foarte multe lucruri de la Frances McDormand și Chloé Zhao”, spune Swankie.

Filmul „Ținutul nomazilor / Nomadland” este distribuit în România de Forum Film România în format 2D și are premiera în cinematografe în data de 27 mai 2021.

