Cine apare în prima piesă post-mortem a lui Nosfe. Finalul videoclipului a lăsat fanii în lacrimi

Recent, Șatra Benz a lansat o piesă nouă, „Prima zăpadă” alături de EMAA. Este primul cântec lansat fără Nosfe și surpriza este că Mădălinei Crețan, soția regretatului artist, apare în videoclip.

Citește și Cine era „Monalisa”, travestitul din Iași care a murit în timpul unui live chiar în ziua de Crăciun

Cu versuri puternice și un videoclip de stare, care a adunat peste 100.000 de vizualizări în doar o zi, ”Prima zăpadă” beneficiază de prezența Mădălinei Crețan, soția lui Nosfe. La finalul clipului, se regăsește emoționanta dedicație pentru Nosfe.

Fanii s-au grăbit să posteze comentarii apreciative și înduioșătoare.

”Ce soartă are și trupa asta. Apare că o bomba in România, cu un sound nou, vibe nou, zguduie industria. Iubiți de multi, urâți de și mai mulți, și când lucrurile păreau bune... Unul alege sa trădeze, iar pe altul l-a vrut Dumnezeu sa îi facă versuri in rai”.

”Am urmarit si ascultat cu lacrimi in ochii! Satra e Familie! Odihneste-te in pace unchiule”, a scris un fan.

”Soția lui Nosfe, se vede tristețea in ochii ei și fericirea pentru că băieți din șatră au făcut melodia asta bravo”.