DJ Project și Roxen prezintă „Parte din tine”, o colaborare fresh, cu un aer romantic

Așteptarea a luat sfârșit! DJ Project și Roxen lansează „Parte din tine”, o piesă cu un aer romantic și un beat electronic, care vorbește despre sentimentele regăsirii și iubire. Piesa a fost compusă și produsă de Gino Manzotti și Andy Platon.

„Roxen este o artistă foarte talentată, cu o voce specială, pe care o apreciem. Ne bucură această colaborare cu ea și lansarea piesei «Parte din tine». Sperăm să vă placă și să vă dea energie bună”, au spus membrii DJ Project.

„De când am auzit prima dată piesa, mi-a plăcut foarte tare și am simțit-o foarte aproape de mine. Toată colaborarea cu DJ Project a fost o încântare. Întotdeuna i-am apreciat pe Gino și pe Maxx pentru rezultatele pe care le-au avut în toți acești 20 de ani și pentru performanțele pe care le ating cu fiecare piesă lansată. Este o onoare să lucrăm împreună. «Parte din tine» este o piesă la care țin deja foarte tare și îmi doresc ca și voi să simțiți la fel după ce o veți asculta”, a declarat Roxen.

Clipul are la bază cele șapte arte și o prezintă pe Roxen ca fiind muza artiștilor din trecut, care apare pretutindeni sub forma unei picturi, a unei sculpturi sau prin note muzicale. Gino Manzotti și DJ Maxx simt prezența artistei și o caută prin întreaga încăpere peste care timpul și-a pus amprenta. Cadrele care alcătuiesc întreaga poveste ce ilustrează perfect mesajul piesei au fost filmate la Objects and Moods. Clipul a fost regizat și produs de Kobzzon.

foto: PR

