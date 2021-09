Don Diablo își lansează noul album la Saga Festival, pe 10 septembrie

Don Diablo, unul dintre cei mai apreciați și iubiți artiști din întreaga lume, a lucrat intens în ultimul an la următorul lui album, pe care îl va lansa la SAGA Festival, pe 10 septembrie, atunci când publicul va asculta, în exclusivitate, toate piesele noi ale DJ-ului, împreună cu unele dintre piesele consacrate.

„Ultimul an a fost unul nebunesc. Am reușit să-mi termin albumul, care o să apară pe 10 septembrie, așa că ziua în care o să am show-ul la București o să fie și ziua în care îmi voi lansa albumul. O să fie cu adevărat special pentru mine, mai ales că o să sărbătoresc asta împreună cu voi. Aveți grijă unul de celălalt, fiți sănătoși și abia aștept să ne vedem foarte curând la SAGA Festival, pentru a celebra viața, din nou”, a spus Don Diablo.

Pe 10, 11 și 12 septembrie, la Romaero, publicul se vor bucura de o serie de experiențe fantastice și de un concept unic în România, în cadrul celui mai mare festival de muzică electronică din București, SAGA Festival.

Peste 100 de artiști internaționali și locali pregătesc show-uri speciale pentru SAGA și așteaptă cu nerăbdare să se revadă cu publicul și să-i simtă energia.

Pentru a putea avea acces în festival, publicul va trebui să prezinte la intrare una dintre opțiunile de mai jos:

- un certificat digital de vaccinare

- un test PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore

- un test antigen negativ, nu mai vechi de 48 de ore

- un cerificat de imunizare pentru cei ce au trecut prin boală, nu mai vechi de 6 luni