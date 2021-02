Dora Gaitanovici lansează melodia „Haină pe inima ta”

Frig afară, dar cald în suflete. Muzică îmbracă inimi. Așa se întâmplă și cu noul single lansat de către Dora Gaitanovici – „Haină pe inima ta”, o melodie care îmbracă într-o linie melodică pop o poezie care emoționează până la infinit.

"Haină pe inima ta" este un cântec-metaforă! Este un cântec pe care l-am compus împreuna cu Filip Țânțăreanu (chitară) și Georgian Idriceanu (producător). Este un cântec despre căutări, despre iubirea spre care tânjim! Fără iubire, suntem captivi între stâncile colțuroase ale propriei ființe.”, declara Dora despre noua piesă.

Piesă „Haină pe inima ta” este compusă de către Dora Gaitanovici, alături de Georgian Idriceanu și Filip Țânțăreanu, iar pentru a îmbraca cât mai poetic melodia, Dora a filmat videoclipul la malul marii, la începutul acestui an, pentru a ilustra versurile „Așteptăm iarnă să-nghete timpul și-aș vrea să fiu eu haină pe inima ta”. O producție Universal Music România / MediaPro Music, videoclipul este regizat de către Perspectify, după un concept ce îi aparține Dorei.

Dora Gaitanovici are deja în palmares zeci de trofee naționale, pe lângă participarea cu succes în cadrul Vocea României 2018, unde a fost unul dintre cei patru finaliști.

Dora Gaitanovici studiază pian, saxofon, canto și este pasionată de jazz, blues, rock sau de muzică clasică si, in prezent, este studentă în cadrul Universitățîi de Muzică din București. In 2020, Dora Gaitanovici a susținut un recital în cadrul finalei Eurovision România și a cucerit telespectatorii cu refrene celebre din cadrul concursului, interpretate alături de band-ul său, dar și un recital la Cerbul de Aur, unde a cântat alături de Bodo de la Proconsul. Primele piese lansate oficial sunt “El nu mă vrea”, “Colț de lună” și “Eu te las” (în colaborare cu What’s UP).

