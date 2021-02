Esme Bianco din Game of Thrones, mărturisiri cutremurătoare despre relația cu Marilyn Manson: “Eram prizonieră!”

Marilyn Manson (52 de ani) se află în centrul unui scandal imens după ce fosta sa logodnică, actrița Evan Rachel Wood, a povestit calvarul prin care a trecut în anii în care i-a fost parteneră. Imediat după acuzațiile făcute de Rachel, alte 10 femei au venit cu povești la fel de terifiante despre artist.

Printre ele și actrița Esme Bianco din Game of Thrones. Aceasta a dezvăluit într-un interviu pentru The Cut la ce abuzuri a fost supusă de interpretul hit-ului Tainted Love.

Evan Rachel Wood, fosta iubita a lui Marylin Manson (FOTO: Getty Images)

Esme Bianco (38 de ani) a povestit că artistul a tăiat-o la nivelul torsului, a biciuit-o și a tratat-o ca pe o prizonieră când locuia la el în casă, scrie Daily Mail.

Britanica spune că relația cu Manson a început în urmă cu 12 ani, în 2009, pe vremea când ea era căsătorită. Cei doi au avut o relație la distanță timp de doi ani, apoi cântărețul i-a cerut actriței, în martie 2011, să se mute cu el în Los Angeles.

În cele două luni pe care le-a petrecut în casa lui Manson, Esme a mărturisit că acesta îi controla orice mișcare, îi spunea ce să poarte, când să doarmă și unde are voie să meargă.

“Practic, m-am simțit ca o prizonieră. (...) Eram controlată de el!”, a declarat aceasta pentru The Cut. Cei care au fost în preajma cuplului au fost martori la izbucnirile furioase ale artistului și au spus că Esme era văzută des cu vânătăi și tăieturi pe corp. Actrița a mai povestit că Manson a umilit-o în fața prietenilor de mai multe ori, iar o dată i-a imitat scenele de sex din Game Of Thrones. “Asta e iubita mea! E o t***ă. Uite, sânii ei sunt pe afară”, ar fi spus Manson despre Esme.

Esme Bianco era căsătorită când a început relația cu Manson (FOTO: Getty Images)

Esme a povestit că Manson a supus-o la chinuri groaznice, atunci când i-a cerut să joace în clipul melodiei “I want to kill you like they do in the movies”. Manson i-a spus actriței că videoclipul va implica “răpirea ei”.

“Trebuie să am o victimă. Va trebui să te prefaci că îți place să fii manipulată de mine. Îmi pare rău”, i-a scris Manson lui Esme într-un e-mail.

Actrița care avea pe atunci 26 de ani a spus că a acceptat rolul și a zburat la Los Angeles, unde a petrecut trei zile cu Manson. Esme spune că în acele zile a purtat doar lenjerie intimă și a consumat cocaină în loc de mâncare. Manson a înregistrat videoclipul cu un telefon.

La un moment dat, actrița a mărturisit că acesta și-a pierdut cumpătul și a devenit violent. Esme spune că Manson a legat-o cu cabluri și a lovit-o cu biciul. Deși era îngrozită, actrița s-a consolat cu gândul că Manson juca doar un rol și că ceea ce făceau era artă. Actrița a mai spus că videoclipul nu a fost niciodată lansat și că Manson a refuzat să-i arate ce a filmat.

Avocatul lui Marilyn Manson nu a făcut niciun comentariu după acuzațiile lnsate în presă de Esme Bianco.

Fotografii: Getty Images

