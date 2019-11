Faydee și Antonia au lasat videoclipul piesei "Trika-Trika".  Melodia vorbește despre relațiile toxice   

Faydee și Antonia au lansat videoclipul piesei "Trika-Trika", o melodie care vorbește despre relațiile toxice și alegerea de a părăsi persoana care provoacă suferință.

Faydee a povestit: "Filmările au fost pe fast-forward, cu multă adrenalină. A fost nebunie, distracție, m-am simțit foarte bine. Dar am simțit acel bang-bang-bang! – să terminăm totul la timp, mai ales că aveam avion spre Australia. Așa că am fost puțin contra-cronometru".

Antonia a declarat: "Este prima mea colaborare cu Faydee, pentru o piesă care sună cool și care mi-a plăcut de la prima ascultare! Enjoy!"

Faydee este, de asemenea, extrem de încântat de colaborarea cu Antonia: "Ne știm de peste 5 ani, ne-am cunoscut în Constanța. Este o artistă minunată, are un vibe pe care îl ador și mă bucur mult că face parte din această piesă. Are, cu adevărat, o energie specială și un talent înnăscut. De când am văzut-o prima dată, am știut că ne este menit să facem, la un moment dat, o piesă împreună".

Despre cum a compus melodia, Faydee a spus: „Am început să scriu versurile în limba engleză – era o poveste despre relațiile toxice. Știi momentul acela în care toți prietenii și cunoscuții îți spun: <<mergi mai departe, las-o în pace, nu vezi că-ți face rău?>>. Despre asta era vorba în melodie. Lucram împreună cu producătorul Quick, care mi-a zis: <<Ce ar fi să spui ceva în arabă?>>. Și primul lucru care mi-a venit în minte a fost Trika, trika – asta înseamnă părăsește-o sau las-o. Am început să cânt Trika-trika, am avut un vibe special cu rezonanța cuvântului.”

Mesajul piesei este unul extrem de puternic. "Aș vrea ca oamenii să se simtă puternici, să se simtă bine. Să aibă puterea să se despartă de cei care le sunt toxici sau de aceea ce le face rău. Trika – las-o, nu merită!", a mai spus Faydee.



